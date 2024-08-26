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Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка

Песочный пирог с творогом и вишней: вместо вишни при желании можно брать любые ягоды
1:52
Еда

Предлагаем вам приготовить вкусный песочный пирог с творогом и вишней. Это один из самых популярных летних пирогов, который можно сделать с любыми ягодами. В этом рецепте используется вишня, но вы можете выбрать другие ягоды на свой вкус. Этот пирог хорошо сочетается с различными напитками, такими как компот, молоко или чай.

Песочный пирог с творогом и вишней: вместо вишни при желании можно брать любые ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Alixeeeeee, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • мука — 240 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • сахар — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • яйцо — 1 штука;
  • творог 9% — 500 г;
  • сметана — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйца — 2 штуки;
  • вишня — 300 г.

Приготовление

  1. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте сахар и нарезанное кусочками холодное сливочное масло.
  2. Перетрите ингредиенты в крошку, добавьте яйцо и перемешайте.
  3. Соберите тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30-40 минут.
  4. Промойте вишню и удалите косточки.
  5. Переложите творог в миску, добавьте сметану, сахар и яйца. Перемешайте ложкой.
  6. Взбейте массу до однородной консистенции с помощью погружного блендера.
  7. Проложите дно формы диаметром 22 см пергаментом, достаньте тесто из холодильника, раскатайте его в круг и выложите в форму, сформировав бортики высотой 3-4 см.
  8. Аккуратно вылейте творожную начинку в форму и разложите сверху вишню.
  9. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 50-60 минут, пока бортики не подрумянятся, а начинка не схватится.

Дайте пирогу полностью остыть перед нарезкой на порции.

Уточнения

Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя. Классический рецепт состоит из 1 части сахара, 2 частей масла и 3 частей муки, однако в современных вариациях возможно также добавление яиц, воды, специй, а также разрыхлителя (кроме дрожжей) и прочих компонентов.

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae). == Плоды вишни == Плоды вишни имеют кисло-сладкий вкус. В плодах вишни содержатся органические кислоты (лимонная кислота, яблочная кислота, янтарная кислота, салициловая кислота), микроэлементы (медь, железо, цинк, йод, марганец, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, кобальт, никель, рубидий), макроэлементы (калий, кальций, фосфор, магний), а также пектиновые вещества, сахара, витамины А, С, Е, В1, В2, РР, фолиевая кислота.

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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