Специалисты выявили кишечную палочку, дрожжи и плесень в сливочном масле одного производителя

В Красноярске обнаружили сливочное масло с кишечной палочкой, дрожжами и плесенью

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

В сливочном масле одного из производителей обнаружили плесень, а также кишечную палочку и дрожжи. Об этом пишет prmira.ru со ссылкой на красноярский филиал "Центр оценки качества зерна".

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

Проверка состоялась по просьбе крупной кондитерской компании. После того, как в масле нашли плесень, кишечную палочку и дрожжи, результат отправили производителю.

Уточняется, что присутствие кишечной палочки в масле говорит о фекальном загрязнении по причине нарушения ветеринарно-санитарных норм. В то же время употребление продуктов, которые содержат плесень и слишком большое количество дрожжей, приводит к накоплению в организме токсичных веществ. В результате у человека может развиться дисбактериоз, нарушение обмена веществ и расстройства функций желудочно-кишечного тракта.

Ранее Pravda.Ru писала о полезных свойствах сливочного масла.

Уточнения

Кише́чная па́лочка — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных. Большинство штаммов E. coli являются безвредными, однако серотип O157:H7 может вызывать тяжёлые пищевые отравления у людей и животных.