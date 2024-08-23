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Специалисты выявили кишечную палочку, дрожжи и плесень в сливочном масле одного производителя

В Красноярске обнаружили сливочное масло с кишечной палочкой, дрожжами и плесенью
0:56
Еда

В сливочном масле одного из производителей обнаружили плесень, а также кишечную палочку и дрожжи. Об этом пишет prmira.ru со ссылкой на красноярский филиал "Центр оценки качества зерна".

В Красноярске обнаружили сливочное масло с кишечной палочкой, дрожжами и плесенью
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

Проверка состоялась по просьбе крупной кондитерской компании. После того, как в масле нашли плесень, кишечную палочку и дрожжи, результат отправили производителю.

Уточняется, что присутствие кишечной палочки в масле говорит о фекальном загрязнении по причине нарушения ветеринарно-санитарных норм. В то же время употребление продуктов, которые содержат плесень и слишком большое количество дрожжей, приводит к накоплению в организме токсичных веществ. В результате у человека может развиться дисбактериоз, нарушение обмена веществ и расстройства функций желудочно-кишечного тракта.

Ранее Pravda.Ru писала о полезных свойствах сливочного масла.

Уточнения

Кише́чная па́лочка — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных. Большинство штаммов E. coli являются безвредными, однако серотип O157:H7 может вызывать тяжёлые пищевые отравления у людей и животных.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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