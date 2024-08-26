Томатный суп с баклажанами и булгуром: такое сочетание в первом блюде вы ещё точно не пробовали

Томатный суп с баклажанами и булгуром: изумительный вкус и сплошные витамины

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатный суп с баклажанами и булгуром — это изысканное и ароматное блюдо, которое непременно придётся по вкусу любителям овощей и специй. Это кушанье сочетает в себе нежность булгура, сочность томатов и неповторимый вкус баклажанов.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Conway, CC BY 2.0

Для приготовления этого супа вам потребуются следующие ингредиенты:

баклажаны — 3 штуки;

измельчённые томаты в собственном соку — 350 грамм;

булгур — 250 грамм;

белый лук — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

свежая кинза — 3 веточки;

овощной бульон — 400 миллилитров;

оливковое масло — 6 столовых ложек;

томатная паста — 1 столовая ложка;

мелкий сахар — 1 чайная ложка;

красная молотая паприка — 1 щепотка;

молотая зира — 1 щепотка;

сушёный орегано — 1 щепотка;

молотый перец чили — 1 щепотка;

свежемолотый чёрный перец — 1 щепотка;

морская соль — половина чайной ложки.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Наколите два баклажана вилкой и выложите их на противень, покрытый бумагой для выпечки. Запекайте под разогретым грилем в течение 20 минут. Разогрейте в тяжёлой кастрюле 2 столовые ложки оливкового масла, добавьте булгур, перемешайте и прогрейте немного, затем залейте горячей водой и варите на медленном огне до готовности. Нарежьте оставшийся баклажан маленькими кубиками, слегка посолите и поперчите. Разогрейте в сковороде 3 столовые ложки оливкового масла и обжарьте нарезанный баклажан до золотистого цвета, затем выложите его на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Почистите и мелко нарежьте лук и чеснок. В сковороду, где жарились баклажаны, влейте оставшееся оливковое масло, добавьте лук и чеснок, паприку, зиру, орегано и перец чили, перемешайте и обжарьте. Добавьте к луку и чесноку томатную пасту, перемешайте, затем добавьте помидоры в собственном соку и прогрейте всё вместе. Очистите запечённые баклажаны от кожуры, нарежьте мякоть небольшими кусочками. Переложите обжаренный лук, чеснок и помидоры в глубокую кастрюлю, добавьте горячий бульон, кусочки запечённых баклажанов, сахар и соль, перемешайте и взбейте погружным блендером до получения однородного пюре, затем добавьте булгур, ещё раз перемешайте и снимите с огня. Разлейте готовый суп по тарелкам, выложите обжаренные баклажаны и украсьте листьями кинзы.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе. Гарниром в супах выступают самые разнообразные продукты: овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо и птица. Отличительная черта супа состоит в том, что его едят ложкой и не пользуются ножом для измельчения входящих в его состав продуктов.

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии. Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل‎), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия. Известен с библейских времён (упоминается во Второй книге Царств 17:19 и Книге притчей Соломоновых 27:22 [по контексту], Книге пророка Иезекииля 44:30 и Книге Неемии 10:37). Первое письменное упоминание булгура находят на клинописных табличках времён Ашшурнацирапала II (9 век до н. э.). Самая ранняя археологическая находка датируется 6-м тысячелетием до нашей эры. Не следует путать булгур с обычной дроблёной пшеницей, не прошедшей тепловую обработку, а также с кускусом. В странах, куда булгур был завезён, так называют ещё кашу (плов) из этой крупы.