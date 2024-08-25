Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит

Соте из овощей с баклажанами — популярное вегетарианское блюдо, которое готовят в летний и осенний периоды. Каждая хозяйка имеет свой уникальный рецепт соте, добавляя разные овощи. Мы предлагаем один из вариантов этой чудесной закуски. Соте обычно подают холодным после настаивания, но кто-то предпочитает есть его горячим. Блюдо можно подавать в качестве дополнения к мясу.
Ингредиенты:
Приготовление
Рекомендуется охладить соте из овощей в холодильнике на 2 часа перед употреблением, но при желании можно есть его и сразу.
Соте: Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом. Посуда для приготовление соте называется сотейник.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии. Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании. == Литература == Баклажан // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. С. Ю. Раделова. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2010. — С. 4—7. — 224 с. — ISBN 978-5-9603-0124-4.
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Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.