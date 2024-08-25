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Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит

Соте из овощей с баклажанами: одна из самых популярных овощных закусок конца лета
1:55
Еда

Соте из овощей с баклажанами — популярное вегетарианское блюдо, которое готовят в летний и осенний периоды. Каждая хозяйка имеет свой уникальный рецепт соте, добавляя разные овощи. Мы предлагаем один из вариантов этой чудесной закуски. Соте обычно подают холодным после настаивания, но кто-то предпочитает есть его горячим. Блюдо можно подавать в качестве дополнения к мясу.

Соте из овощей с баклажанами: одна из самых популярных овощных закусок конца лета
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 штуки;
  • морковь — 1 штука;
  • репчатый лук — 2 штуки;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • болгарский перец — 2 штуки;
  • острый перец — кусочек 2-3 см;
  • помидоры — 2 штуки;
  • соль и сахар — по вкусу;
  • подсолнечное масло — 3 столовые ложки;
  • петрушка — 2-3 столовые ложки.

Приготовление

  1. Нарежьте баклажаны ломтиками, посолите их и оставьте на 30 минут.
  2. Нарежьте морковь соломкой, а лук — полукольцами.
  3. Очистите болгарский перец от семян и нарежьте соломкой. Мелко нарежьте острый перец.
  4. Разогрейте подсолнечное масло в сковороде, выложите лук и морковь и слегка обжарьте. Отожмите баклажаны от лишней влаги и добавьте в сковороду. Перемешайте и обжаривайте 5 минут. Затем накройте крышкой и тушите ещё 10 минут.
  5. Добавьте в сковороду болгарский и острый перцы. Продолжайте тушить под крышкой 5 минут.
  6. Очистите помидоры от кожуры и нарежьте кубиками. Добавьте помидоры в сковороду, а также сахар и соль по вкусу. Тушите ещё 5 минут.
  7. Добавьте к овощам мелко нарезанные чеснок и петрушку, перемешайте.
  8. Оставьте овощное соте настаиваться.

Рекомендуется охладить соте из овощей в холодильнике на 2 часа перед употреблением, но при желании можно есть его и сразу.

Уточнения

Соте: Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом. Посуда для приготовление соте называется сотейник.

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии. Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании. == Литература == Баклажан // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. С. Ю. Раделова. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2010. — С. 4—7. — 224 с. — ISBN 978-5-9603-0124-4.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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