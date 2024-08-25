Вкусный свекольник: именно такой вариант супа делают в детском садике

Свекольник, приготовленный по рецепту детского сада, — это вкусное и питательное первое блюдо, которое легко сделать дома. Этот суп станет отличным разнообразием повседневного меню для всей семьи, особенно понравится детям.
Ингредиенты:
Приготовление
Свёкла обыкнове́нная (на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине «буряк», «бурак», от лат. «borāgo»; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.
Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе. Тёмно-красный свекольник обладает в меру солёным кисло-сладким вкусом, с ароматом огурцов и укропа и привкусом свёклы. Для приготовления свекольника имеется два основных рецепта: на одном квасе или на смеси кваса со свекольным отваром и соответственно с припущенной или отваренной свёклой. Свекольный отвар, приправленный лимонной кислотой, процеживают и смешивают с квасом, иногда с огуречным или капустным рассолом, в равных пропорциях. Если используется свежая свекольная ботва, её отваривают и протирают через сито. В свекольник добавляют также нарезанные кубиками свежие или солёные огурцы, а также в некоторых рецептах — припущенную или отваренную морковь. По рецепту селянского свекольника добавляют отварной картофель и редис. В некоторых рецептах для свекольника подготавливают свекольный квас, для этого нарезанную и очищенную отваренную молодую свёклу и чёрный хлеб заливают кипятком и настаивают несколько часов в холодном месте либо заквашивают свекольный отвар. Суп приправляют уксусом, тёртым хреном, солью, сахаром и столовой горчицей и подают с рубленой зеленью укропа, сметаной, половинкой варёного яйца и кусочками льда, отдельно сервируют кусочками отварную щуку или окуня. Грибной свекольник готовят на хлебном квасе с добавлением отваренных сушёных грибов.
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