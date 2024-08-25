Вкусный свекольник: именно такой вариант супа делают в детском садике

Классический свекольник "как в детском саду": свекла для него отваривается целиком в кожуре

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекольник, приготовленный по рецепту детского сада, — это вкусное и питательное первое блюдо, которое легко сделать дома. Этот суп станет отличным разнообразием повседневного меню для всей семьи, особенно понравится детям.

Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

мясной бульон (или вода) — 2 литра;

свёкла — 2 штуки;

картофель — 4 штуки;

морковь — 1 штука;

лук — 1 штука;

томатная паста — 2 столовые ложки;

растительное масло — 2 столовые ложки;

лавровый лист — 1-2 штуки;

соль — по вкусу.

Приготовление

В кастрюлю налейте мясной бульон или воду, добавьте лавровый лист и соль по вкусу, доведите до кипения. Нарежьте свёклу соломкой и обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавьте тёртую морковь и нарезанный кубиками лук, обжаривайте ещё 7-10 минут. В конце добавьте томатную пасту и готовьте ещё пару минут. Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Добавьте в кипящий бульон и варите при слабом кипении до полуготовности. Затем добавьте овощную поджарку и перемешайте. Откорректируйте количество соли и продолжайте варить до готовности всех ингредиентов. В конце можно добавить свежую зелень по желанию. Разлейте горячий суп по тарелкам и подавайте со сметаной.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине «буряк», «бурак», от лат. «borāgo»; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.

Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе. Тёмно-красный свекольник обладает в меру солёным кисло-сладким вкусом, с ароматом огурцов и укропа и привкусом свёклы. Для приготовления свекольника имеется два основных рецепта: на одном квасе или на смеси кваса со свекольным отваром и соответственно с припущенной или отваренной свёклой. Свекольный отвар, приправленный лимонной кислотой, процеживают и смешивают с квасом, иногда с огуречным или капустным рассолом, в равных пропорциях. Если используется свежая свекольная ботва, её отваривают и протирают через сито. В свекольник добавляют также нарезанные кубиками свежие или солёные огурцы, а также в некоторых рецептах — припущенную или отваренную морковь. По рецепту селянского свекольника добавляют отварной картофель и редис. В некоторых рецептах для свекольника подготавливают свекольный квас, для этого нарезанную и очищенную отваренную молодую свёклу и чёрный хлеб заливают кипятком и настаивают несколько часов в холодном месте либо заквашивают свекольный отвар. Суп приправляют уксусом, тёртым хреном, солью, сахаром и столовой горчицей и подают с рубленой зеленью укропа, сметаной, половинкой варёного яйца и кусочками льда, отдельно сервируют кусочками отварную щуку или окуня. Грибной свекольник готовят на хлебном квасе с добавлением отваренных сушёных грибов.