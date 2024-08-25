Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением

Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Шарлотка со сливами — вкусный и простой десерт, который можно приготовить дома. Этот пирог получается нежным и воздушным благодаря добавлению сметаны в тесто.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Для приготовления шарлотки со сливами вам понадобятся следующие ингредиенты:

крепкие тёмные сливы — 600 г;

ром или коньяк — 2 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

сахар — 150–200 г;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

сметана (жирностью не менее 30%) — 250 г;

сливочное масло для подготовки формы;

панировочные сухари для подготовки формы.

Процесс приготовления

Вымойте и обсушите сливы, разрежьте каждую пополам и удалите косточки. Нарежьте сливы тонкими дольками и сложите в миску. Сбрызните сливы ромом или коньяком и осторожно перемешайте. Накройте миску пищевой плёнкой и уберите в холодильник до использования. Смажьте форму диаметром 22 см сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Уберите форму в холодильник до использования. Взбейте яйца миксером до получения светлой пышной массы. Постепенно добавьте весь сахар и продолжайте взбивать. Просейте муку с разрыхлителем через частое сито на яичную массу. Быстро перемешайте миксером на низкой и высокой скорости. Добавьте охлаждённую сметану в тесто и аккуратно перемешайте лопаточкой снизу вверх в течение 2 минут. Выложите подготовленные сливы в форму, равномерно распределите их по дну. Залейте сливы тестом и поставьте в духовку, разогретую до 200 °C. Выпекайте шарлотку со сливами 40–50 минут. Готовность проверьте тонкой деревянной шпажкой: если она сухая, пирог готов.

Перед подачей на стол тёплую шарлотку со сливами можно посыпать сахарной пудрой или смесью сахарной пудры и молотой корицы.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры. Слива - также плоды некоторых видов рода, например, сливы домашней и сливы китайской. Многие виды, сейчас включаемые в род Слива, ранее выделялись в самостоятельные роды. Они имеют в русском языке собственные традиционные названия: вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, черёмуха и другие.