Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением

Шарлотка со сливами — вкусный и простой десерт, который можно приготовить дома. Этот пирог получается нежным и воздушным благодаря добавлению сметаны в тесто.
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Для приготовления шарлотки со сливами вам понадобятся следующие ингредиенты:
крепкие тёмные сливы — 600 г;
ром или коньяк — 2 ст. л.;
яйца — 3 шт.;
сахар — 150–200 г;
мука — 250 г;
разрыхлитель — 2 ч. л.;
сметана (жирностью не менее 30%) — 250 г;
сливочное масло для подготовки формы;
панировочные сухари для подготовки формы.
Процесс приготовления
Вымойте и обсушите сливы, разрежьте каждую пополам и удалите косточки. Нарежьте сливы тонкими дольками и сложите в миску.
Сбрызните сливы ромом или коньяком и осторожно перемешайте. Накройте миску пищевой плёнкой и уберите в холодильник до использования.
Смажьте форму диаметром 22 см сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Уберите форму в холодильник до использования.
Взбейте яйца миксером до получения светлой пышной массы. Постепенно добавьте весь сахар и продолжайте взбивать.
Просейте муку с разрыхлителем через частое сито на яичную массу. Быстро перемешайте миксером на низкой и высокой скорости.
Добавьте охлаждённую сметану в тесто и аккуратно перемешайте лопаточкой снизу вверх в течение 2 минут.
Выложите подготовленные сливы в форму, равномерно распределите их по дну. Залейте сливы тестом и поставьте в духовку, разогретую до 200 °C.
Выпекайте шарлотку со сливами 40–50 минут. Готовность проверьте тонкой деревянной шпажкой: если она сухая, пирог готов.
Перед подачей на стол тёплую шарлотку со сливами можно посыпать сахарной пудрой или смесью сахарной пудры и молотой корицы.
Уточнения
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры. Слива - также плоды некоторых видов рода, например, сливы домашней и сливы китайской.
Многие виды, сейчас включаемые в род Слива, ранее выделялись в самостоятельные роды. Они имеют в русском языке собственные традиционные названия: вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, черёмуха и другие.
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