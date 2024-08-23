Рецепт диетического салата с тунцом: получится очень вкусно
Готовим диетический овощной салат с тунцом
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Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшего овощного салата с тунцом. Это диетическое блюдо просто в приготовлении. Раскрываем его рецепт.
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM
Ингредиенты:
- Консервированный тунец — 200 г
- Болгарский перец — 100 г
- Помидоры черри — 100 г
- Красный лук — 40 г
- Листья салата — 100 г
- Лимон — 1 шт
- Оливковое масло — 1 ст.л.
- Соевый соус — 2 ст.л.
Приготовление:
- Порвать листья салата на кусочки и выложить в миску.
- Нарезать болгарский перец кубиками, а лук — полосками. Добавить ингредиенты в миску, как и кусочки тунца.
- Разрезать помидоры черри на 4 части. Отправить к другим ингредиентам.
- Выжать немного сока из лимона. Полить им салат, а также оливковым маслом и соевым соусом. Перемешать. Блюдо готово! При желании салат можно посыпать кунжутом.
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру