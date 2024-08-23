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Рецепт диетического салата с тунцом: получится очень вкусно

Готовим диетический овощной салат с тунцом
1:02
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшего овощного салата с тунцом. Это диетическое блюдо просто в приготовлении. Раскрываем его рецепт.

Готовим диетический овощной салат с тунцом
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец — 200 г
  • Болгарский перец — 100 г
  • Помидоры черри — 100 г
  • Красный лук — 40 г
  • Листья салата — 100 г
  • Лимон — 1 шт
  • Оливковое масло — 1 ст.л.
  • Соевый соус — 2 ст.л.

Приготовление:

  1. Порвать листья салата на кусочки и выложить в миску.
  2. Нарезать болгарский перец кубиками, а лук — полосками. Добавить ингредиенты в миску, как и кусочки тунца.
  3. Разрезать помидоры черри на 4 части. Отправить к другим ингредиентам.
  4. Выжать немного сока из лимона. Полить им салат, а также оливковым маслом и соевым соусом. Перемешать. Блюдо готово! При желании салат можно посыпать кунжутом.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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