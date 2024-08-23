Рецепт диетического салата с тунцом: получится очень вкусно

Готовим диетический овощной салат с тунцом

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшего овощного салата с тунцом. Это диетическое блюдо просто в приготовлении. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Ингредиенты:

Консервированный тунец — 200 г

Болгарский перец — 100 г

Помидоры черри — 100 г

Красный лук — 40 г

Листья салата — 100 г

Лимон — 1 шт

Оливковое масло — 1 ст.л.

Соевый соус — 2 ст.л.

Приготовление:

Порвать листья салата на кусочки и выложить в миску. Нарезать болгарский перец кубиками, а лук — полосками. Добавить ингредиенты в миску, как и кусочки тунца. Разрезать помидоры черри на 4 части. Отправить к другим ингредиентам. Выжать немного сока из лимона. Полить им салат, а также оливковым маслом и соевым соусом. Перемешать. Блюдо готово! При желании салат можно посыпать кунжутом.