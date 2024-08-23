Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами

Эксперт рассказала о пользе лисичек и белых грибов

Юлия Дробышева, молекулярный биолог, биохимик и спортивный диетолог рассказала о пользе некоторых видов грибов.

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По словам эксперта, грибы, несмотря на то, что являются тяжёлой пищей, занимают особое место в рационе питания человека. По своей структуре грибы занимают промежуточное положение между растениями и насекомыми.

При этом лисички, например, более устойчивы к поражению червями, благодаря наличию в них горького вещества с антибактериальными свойствами. Эти вещества используются в качестве природного средства против паразитов.

"Лисички обладают не только антипаразитарными, но и, по некоторым данным, противораковыми свойствами, что делает их уникальными среди грибов," — сообщила биолог.

Белые грибы обладают богатым вкусом и по питательным качествам похожи на мясо.

Эксперт предупреждает, что необходимо всегда помнить о том, что грибы способны накапливать в себе токсичные вещества из окружающей среды, поэтому стоит правильно выбирать места их сбора, передаёт NewsInfo.Ru.

Уточнения

Лиси́чка обыкнове́нная или лисичка настоя́щая, или петушо́к (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых. Растет в Европе от Скандинавии до Средиземноморского бассейна, а также в Сибири и на Дальнем востоке, в основном в лиственных и хвойных лесах. Гриб легко обнаружить и распознать в природе. Обычно в Европе употребляемую в пищу лисичку собирают с конца лета до поздней осени. Лисички имеют слабый аромат и вкус абрикосов. Они используются во многих кулинарных блюдах и могут сохраняться путём сушки или заморозки. При сушке не следует использовать духовку, потому что гриб может стать горьким.

Бе́лый гриб (также сокращённо: белый), (лат. Bolétus edúlis), — гриб из рода боровик. Название отражает свойство мякоти не изменять цвет на срезе. Встречается повсеместно, широко распространён; отличается разнообразием форм и окрасок. Традиционно относится к наиболее ценным съедобным грибам.

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.