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Польза воды после кофе: предотвращение обезвоживания, снижение давления и защита от изжоги

Зачем запивать кофе водой: главные причины и рекомендации
0:54
Еда

В некоторых кафе и ресторанах к кофе часто подают стакан воды, и это делается не просто так.

Зачем запивать кофе водой: главные причины и рекомендации
Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, CC0

Вода помогает смягчить воздействие кофеина и теобромина, содержащихся в кофе, на организм. Эти вещества ускоряют выведение жидкости, что может привести к обезвоживанию.

Поэтому важно пить воду после кофе, чтобы поддерживать водный баланс и избежать обезвоживания. Кроме того, вода помогает нормализовать давление и очистить вкусовые рецепторы и зубную эмаль. Это позволяет лучше почувствовать вкус следующего глотка кофе и предотвращает окрашивание зубов.

Запивая кофе водой, можно также уменьшить риск появления изжоги, что особенно важно для людей с повышенной кислотностью. Таким образом, привычка пить воду после кофе не только полезна для здоровья, но и улучшает восприятие напитка.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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