Как приготовить оригинальную закуску из маринованных яиц

Маринованные куриные яйца — это удивительная и необычная закуска, которая получила популярность не только в Германии, но и по всему миру. Для русского человека это может быть незнакомым блюдом, но попробовав его приготовить, вы не только удивитесь его оригинальному вкусу, но и впечатлите своих гостей уникальным продуктом.
Необходимые продукты:
Приготовление:
Начните с подготовки всех ингредиентов и выложите их на стол. В пластмассовой ёмкости смешайте поваренную соль, уксус и воду, помешивая до полного растворения соли. Затем добавьте в маринад лавровый лист, семена тмина, перец горошком и целые зубчики чеснока.
Подготовьте стеклянную банку или другую емкость с крышкой. Поместите внутрь охлаждённые и очищенные вареные яйца. Залейте их маринадом так, чтобы он полностью покрыл яйца.
Плотно закройте банку и оставьте в холодильнике на 2-3 дня. Спустя это время маринованные яйца будут готовы к подаче. Это блюдо обязательно станет ярким акцентом на вашем праздничном столе, удивив ваших гостей своей простотой и необычным вкусом.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.