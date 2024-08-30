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Как приготовить оригинальную закуску из маринованных яиц

Неповторимая закуска: маринованные яйца по-немецки
1:40
Еда

Маринованные куриные яйца — это удивительная и необычная закуска, которая получила популярность не только в Германии, но и по всему миру. Для русского человека это может быть незнакомым блюдом, но попробовав его приготовить, вы не только удивитесь его оригинальному вкусу, но и впечатлите своих гостей уникальным продуктом.

Неповторимая закуска: маринованные яйца по-немецки
Фото: flickr.com by Майкл Матузак, CC BY 2.0

Необходимые продукты:

  • Уксус 5%-ный — 250 мл
  • Вода — 250 мл
  • Соль поваренная — 2 ст. л
  • Лавровый лист — 2-3 шт
  • Тмин — 1/2 чайной ложки (желательно использовать цельные семена)
  • Перец чёрный горошком — 1/2 чайной ложки
  • Чеснок — 3 небольших зубчика
  • Варёные куриные яйца — 10 штук

Приготовление:

Начните с подготовки всех ингредиентов и выложите их на стол. В пластмассовой ёмкости смешайте поваренную соль, уксус и воду, помешивая до полного растворения соли. Затем добавьте в маринад лавровый лист, семена тмина, перец горошком и целые зубчики чеснока.

Подготовьте стеклянную банку или другую емкость с крышкой. Поместите внутрь охлаждённые и очищенные вареные яйца. Залейте их маринадом так, чтобы он полностью покрыл яйца.

Плотно закройте банку и оставьте в холодильнике на 2-3 дня. Спустя это время маринованные яйца будут готовы к подаче. Это блюдо обязательно станет ярким акцентом на вашем праздничном столе, удивив ваших гостей своей простотой и необычным вкусом.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

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Как готовят маринованные яйца
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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