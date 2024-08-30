Как приготовить оригинальную закуску из маринованных яиц

Неповторимая закуска: маринованные яйца по-немецки

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованные куриные яйца — это удивительная и необычная закуска, которая получила популярность не только в Германии, но и по всему миру. Для русского человека это может быть незнакомым блюдом, но попробовав его приготовить, вы не только удивитесь его оригинальному вкусу, но и впечатлите своих гостей уникальным продуктом.

Фото: flickr.com by Майкл Матузак, CC BY 2.0

Необходимые продукты:

Уксус 5%-ный — 250 мл

Вода — 250 мл

Соль поваренная — 2 ст. л

Лавровый лист — 2-3 шт

Тмин — 1/2 чайной ложки (желательно использовать цельные семена)

Перец чёрный горошком — 1/2 чайной ложки

Чеснок — 3 небольших зубчика

Варёные куриные яйца — 10 штук

Приготовление:

Начните с подготовки всех ингредиентов и выложите их на стол. В пластмассовой ёмкости смешайте поваренную соль, уксус и воду, помешивая до полного растворения соли. Затем добавьте в маринад лавровый лист, семена тмина, перец горошком и целые зубчики чеснока.

Подготовьте стеклянную банку или другую емкость с крышкой. Поместите внутрь охлаждённые и очищенные вареные яйца. Залейте их маринадом так, чтобы он полностью покрыл яйца.

Плотно закройте банку и оставьте в холодильнике на 2-3 дня. Спустя это время маринованные яйца будут готовы к подаче. Это блюдо обязательно станет ярким акцентом на вашем праздничном столе, удивив ваших гостей своей простотой и необычным вкусом.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.