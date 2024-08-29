Урожай кабачков: как превратить избыток овощей в кулинарный шедевр

Как спасти излишки кабачков: рекомендация от шеф-повара

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Собрать обильный урожай кабачков — это, безусловно, удача: дачник получает огромный запас этих вкусных и полезных овощей. Однако когда плодов оказывается слишком много, их приходится раздавать друзьям и знакомым. Но не факт, что все с радостью примут такой подарок.

Фото: commons.wikimedia.org by William Neuheisel, CC BY 2.0

Если кабачки не съесть вовремя или не найти им применение, они могут испортиться, и тогда весь труд пропадёт зря. Когда стандартные блюда, такие как кабачковые кружочки в кляре, уже приелись, а запасы всё ещё огромные, самое время попробовать что-то новое.

Одним из таких блюд могут стать кабачковые оладьи с сыром. Этот простой и вкусный рецепт, несомненно, порадует вас и вашу семью, и, возможно, вы захотите готовить его каждый день.

Как приготовить кабачковые оладьи с сыром

Начните с того, что натрите полкило кабачков, затем удалите лишнюю жидкость из полученной массы. Добавьте 100 граммов тёртого сыра, пару яиц и три столовые ложки муки. Перемешайте всё до однородности и посолите по вкусу.

Полученное тесто идеально подходит для приготовления оладий. Просто обжарьте их на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Эти "шайбочки" получаются очень мягкими, нежными, сытными и невероятно вкусными. Подавайте оладьи со сметаной, и вы получите блюдо, которое станет настоящим хитом на вашем столе.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.