Ошибка, из-за которой яичница получается жёсткой и пригоревшей

Почему не стоит разбивать яйцо на горячую сковороду — мнение кулинаров

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление идеальной яичницы не так просто, как может показаться на первый взгляд. Часто блюдо получается слишком тонким, жёстким и пригоревшим. Это происходит из-за одной распространённой ошибки, которая лишает жареное яйцо нежности, пышности и яркого вкуса.

Фото: https://www.flickr.com/photos/54423233@N05/13916201522/ by Matthew Murdoch, CC BY 2.0

Что же делает многие кулинары-любители при приготовлении яичницы? Главная ошибка заключается в том, что они разбивают яйцо на горячую сковороду. Этого делать ни в коем случае нельзя!

Когда яйцо попадает на сильно нагретую поверхность, белок сразу же "схватывается" и пристаёт ко дну посуды. В итоге получается не пышная и воздушная яичница, а тонкий и неаппетитный "блинчик".

Чтобы яичница вышла идеальной, необходимо разбивать яйцо на холодную или тёплую сковороду, но никогда на горячую. Это простое правило позволяет добиться равномерного прожаривания блюда, предотвращая его пригорание. К тому же яичница станет воздушной и не будет прилипать к сковороде.

Таким образом, простой завтрак сможет стать не только вкусным, но и красиво выглядящим.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).