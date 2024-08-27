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Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры

Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
1:14
Еда

Томатный сок — это не только вкусный, но и очень полезный напиток, особенно если в нем нет соли. Заготовить такой сок на зиму гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. К тому же, это отличный способ переработать избыточный урожай помидоров, который может быстро испортиться.

Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Как приготовить томатный сок на зиму:

  1. Возьмите чистые томаты и пропустите их через мясорубку или измельчите блендером. Перед этим обязательно удалите плодоножки.
  2. Полученное томатное пюре протрите через сито, чтобы избавиться от семечек и кожицы. В результате у вас останется чистый томатный сок без примесей.
  3. Добавьте в сок пряности по вкусу. Выбор широкий: от классического черного перца до чеснока, листьев базилика и даже корня имбиря.
  4. Поставьте кастрюлю с соком на плиту, доведите до кипения и варите 10 минут.
  5. Разлейте горячий сок по заранее стерилизованным банкам и закатайте. После остывания уберите заготовки на хранение.

Этот простой процесс поможет вам сохранить полезные свойства помидоров и наслаждаться натуральным томатным соком в течение всей зимы.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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