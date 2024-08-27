Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры

Томатный сок — это не только вкусный, но и очень полезный напиток, особенно если в нем нет соли. Заготовить такой сок на зиму гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. К тому же, это отличный способ переработать избыточный урожай помидоров, который может быстро испортиться.
Как приготовить томатный сок на зиму:
Этот простой процесс поможет вам сохранить полезные свойства помидоров и наслаждаться натуральным томатным соком в течение всей зимы.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
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