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Простой рецепт кабачковой икры: традиционная закуска на вашем столе

Как приготовить классическую кабачковую икру
1:23
Еда

Вкус кабачковой икры знаком многим с детства. Эта простая, но удивительно вкусная закуска прочно заняла место на наших столах, оставаясь популярной даже после того, как необходимость в домашних заготовках перестала быть вызванной дефицитом продуктов.

Как приготовить классическую кабачковую икру
Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0

Понадобится:

  • Кабачки — 2-3 шт
  • Морковь — 2 шт
  • Лук репчатый — 2-3 шт
  • Помидоры — 3-4 шт
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Растительное масло
  • Уксус, соль, сахар — по вкусу

Как готовить:

  1. Очищенный лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Затем добавьте тёртую морковь и продолжайте жарить.
  2. Очистите кабачки от кожицы и семян, нарежьте их средними кубиками. Помидоры нарежьте произвольно. Поставьте кабачки и помидоры тушиться на слабом огне.
  3. Когда овощи станут мягкими, добавьте измельчённый чеснок, соль и сахар. Тушите смесь ещё 5 минут, затем снимите с огня. Остудите и измельчите массу с помощью мясорубки или блендера.
  4. Доведите полученную икру до кипения, добавьте уксус и разлейте по заранее стерилизованным банкам.

Этот рецепт позволит вам приготовить вкусную и полезную закуску, которая станет отличным дополнением к любому столу.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

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Как заготовить кабачковую икру
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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