Простой рецепт кабачковой икры: традиционная закуска на вашем столе

Вкус кабачковой икры знаком многим с детства. Эта простая, но удивительно вкусная закуска прочно заняла место на наших столах, оставаясь популярной даже после того, как необходимость в домашних заготовках перестала быть вызванной дефицитом продуктов.
Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0
Понадобится:
Кабачки — 2-3 шт
Морковь — 2 шт
Лук репчатый — 2-3 шт
Помидоры — 3-4 шт
Чеснок — 2-3 зубчика
Растительное масло
Уксус, соль, сахар — по вкусу
Как готовить:
Очищенный лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Затем добавьте тёртую морковь и продолжайте жарить.
Очистите кабачки от кожицы и семян, нарежьте их средними кубиками. Помидоры нарежьте произвольно. Поставьте кабачки и помидоры тушиться на слабом огне.
Когда овощи станут мягкими, добавьте измельчённый чеснок, соль и сахар. Тушите смесь ещё 5 минут, затем снимите с огня. Остудите и измельчите массу с помощью мясорубки или блендера.
Доведите полученную икру до кипения, добавьте уксус и разлейте по заранее стерилизованным банкам.
Этот рецепт позволит вам приготовить вкусную и полезную закуску, которая станет отличным дополнением к любому столу.
Уточнения
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
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