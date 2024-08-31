Простой рецепт кабачковой икры: традиционная закуска на вашем столе

Как приготовить классическую кабачковую икру

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкус кабачковой икры знаком многим с детства. Эта простая, но удивительно вкусная закуска прочно заняла место на наших столах, оставаясь популярной даже после того, как необходимость в домашних заготовках перестала быть вызванной дефицитом продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0

Понадобится:

Кабачки — 2-3 шт

Морковь — 2 шт

Лук репчатый — 2-3 шт

Помидоры — 3-4 шт

Чеснок — 2-3 зубчика

Растительное масло

Уксус, соль, сахар — по вкусу

Как готовить:

Очищенный лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Затем добавьте тёртую морковь и продолжайте жарить. Очистите кабачки от кожицы и семян, нарежьте их средними кубиками. Помидоры нарежьте произвольно. Поставьте кабачки и помидоры тушиться на слабом огне. Когда овощи станут мягкими, добавьте измельчённый чеснок, соль и сахар. Тушите смесь ещё 5 минут, затем снимите с огня. Остудите и измельчите массу с помощью мясорубки или блендера. Доведите полученную икру до кипения, добавьте уксус и разлейте по заранее стерилизованным банкам.

Этот рецепт позволит вам приготовить вкусную и полезную закуску, которая станет отличным дополнением к любому столу.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

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