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Кабачки с чесноком и сыром: идеальное блюдо для здорового питания

Как вкусно запечь кабачки
1:13
Еда

Овощи — незаменимый источник полезных веществ и витаминов, которые поддерживают здоровье и помогают сохранить стройность. Они позволяют питаться правильно и без вреда для фигуры. Но важнее всего то, что овощи можно приготовить так, чтобы диета была не только полезной, но и вкусной.

Как вкусно запечь кабачки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Понадобится:

  • Кабачки — 2 шт
  • Сыр — 150 г
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Соль и специи — по вкусу
  • Растительное масло
  • Свежая зелень

Как готовить:

  1. Натрите сыр на терке, пропустите чеснок через пресс и измельчите зелень. Затем смешайте все эти ингредиенты, добавив соль и специи по вкусу.
  2. Вымойте кабачки, удалите плодоножки, очистите их от кожицы и семян. Нарежьте кабачки брусками или тонкими полукольцами.
  3. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите в нее нарезанные кабачки, затем посыпьте их смесью сыра и чеснока. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов Цельсия духовку на 20 минут.

Этот простой, но вкусный рецепт позволяет насладиться полезным блюдом, которое станет украшением вашего стола.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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