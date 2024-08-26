Кабачки с чесноком и сыром: идеальное блюдо для здорового питания

Как вкусно запечь кабачки

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощи — незаменимый источник полезных веществ и витаминов, которые поддерживают здоровье и помогают сохранить стройность. Они позволяют питаться правильно и без вреда для фигуры. Но важнее всего то, что овощи можно приготовить так, чтобы диета была не только полезной, но и вкусной.

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Понадобится:

Кабачки — 2 шт

Сыр — 150 г

Чеснок — 1-2 зубчика

Соль и специи — по вкусу

Растительное масло

Свежая зелень

Как готовить:

Натрите сыр на терке, пропустите чеснок через пресс и измельчите зелень. Затем смешайте все эти ингредиенты, добавив соль и специи по вкусу. Вымойте кабачки, удалите плодоножки, очистите их от кожицы и семян. Нарежьте кабачки брусками или тонкими полукольцами. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите в нее нарезанные кабачки, затем посыпьте их смесью сыра и чеснока. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов Цельсия духовку на 20 минут.

Этот простой, но вкусный рецепт позволяет насладиться полезным блюдом, которое станет украшением вашего стола.