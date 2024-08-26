Кабачки с чесноком и сыром: идеальное блюдо для здорового питания

Овощи — незаменимый источник полезных веществ и витаминов, которые поддерживают здоровье и помогают сохранить стройность. Они позволяют питаться правильно и без вреда для фигуры. Но важнее всего то, что овощи можно приготовить так, чтобы диета была не только полезной, но и вкусной.
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Понадобится:
Кабачки — 2 шт
Сыр — 150 г
Чеснок — 1-2 зубчика
Соль и специи — по вкусу
Растительное масло
Свежая зелень
Как готовить:
Натрите сыр на терке, пропустите чеснок через пресс и измельчите зелень. Затем смешайте все эти ингредиенты, добавив соль и специи по вкусу.
Вымойте кабачки, удалите плодоножки, очистите их от кожицы и семян. Нарежьте кабачки брусками или тонкими полукольцами.
Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите в нее нарезанные кабачки, затем посыпьте их смесью сыра и чеснока. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов Цельсия духовку на 20 минут.
Этот простой, но вкусный рецепт позволяет насладиться полезным блюдом, которое станет украшением вашего стола.
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