Без муки, но вкусно: кокосовое печенье для всей семьи

Кокосовое печенье без муки: пошаговый рецепт от эксперта

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Выпечка — это всегда символ уюта, домашнего тепла и радости. Но многим знакома обратная сторона медали: мучные изделия могут отрицательно сказываться на фигуре. Однако, как ни удивительно, можно насладиться вкусным печеньем, не используя муку. И не просто каким-нибудь, а ароматным кокосовым.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna M Johansson (SLU), CC BY-SA 3.0

Понадобится:

Яйца — 3 шт

Соль — щепотка

Сахар — 150 г

Кокосовая стружка — 150-180 г

Как готовить:

Отделите белки от желтков и добавьте щепотку соли к белкам. Взбейте смесь до устойчивой пены. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать до образования плотной пышной массы. В полученную белковую смесь аккуратно добавьте кокосовую стружку и тщательно перемешайте. Ложкой выкладывайте получившуюся массу на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Поставьте печенье в заранее разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 15-20 минут, пока оно не станет золотистым. Приятного аппетита!

Уточнения

Коко́совая па́льма (лат. Cócos nucífera) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos. Высокая (до 27—30 м) стройная пальма. Ствол — 15—45 см в диаметре (у основания до 60 см), гладкий, в кольцах от опавших листьев, слегка наклонён и расширен у основания.