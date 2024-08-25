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Без муки, но вкусно: кокосовое печенье для всей семьи

Кокосовое печенье без муки: пошаговый рецепт от эксперта
1:08
Еда

Выпечка — это всегда символ уюта, домашнего тепла и радости. Но многим знакома обратная сторона медали: мучные изделия могут отрицательно сказываться на фигуре. Однако, как ни удивительно, можно насладиться вкусным печеньем, не используя муку. И не просто каким-нибудь, а ароматным кокосовым.

Кокосовое печенье без муки: пошаговый рецепт от эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Anna M Johansson (SLU), CC BY-SA 3.0

Понадобится:

  • Яйца — 3 шт
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 150 г
  • Кокосовая стружка — 150-180 г

Как готовить:

  1. Отделите белки от желтков и добавьте щепотку соли к белкам. Взбейте смесь до устойчивой пены.
  2. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать до образования плотной пышной массы.
  3. В полученную белковую смесь аккуратно добавьте кокосовую стружку и тщательно перемешайте.
  4. Ложкой выкладывайте получившуюся массу на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Поставьте печенье в заранее разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 15-20 минут, пока оно не станет золотистым. Приятного аппетита!

Уточнения

Коко́совая па́льма (лат. Cócos nucífera) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos. Высокая (до 27—30 м) стройная пальма. Ствол — 15—45 см в диаметре (у основания до 60 см), гладкий, в кольцах от опавших листьев, слегка наклонён и расширен у основания.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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