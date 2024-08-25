Без муки, но вкусно: кокосовое печенье для всей семьи

Выпечка — это всегда символ уюта, домашнего тепла и радости. Но многим знакома обратная сторона медали: мучные изделия могут отрицательно сказываться на фигуре. Однако, как ни удивительно, можно насладиться вкусным печеньем, не используя муку. И не просто каким-нибудь, а ароматным кокосовым.
Понадобится:
Как готовить:
Поставьте печенье в заранее разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 15-20 минут, пока оно не станет золотистым. Приятного аппетита!
Коко́совая па́льма (лат. Cócos nucífera) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos. Высокая (до 27—30 м) стройная пальма. Ствол — 15—45 см в диаметре (у основания до 60 см), гладкий, в кольцах от опавших листьев, слегка наклонён и расширен у основания.
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