Сытное и вкусное: картофельные шарики вместо привычных блюд

Жареная картошка – одно из самых популярных и любимых блюд, но даже самые изысканные картофельные угощения со временем могут приедаться. Варёный картофель, пюре, запеканки и драники – все эти блюда, при частом употреблении, могут утратить свою привлекательность. Что же делать, если привычные картофельные блюда больше не приносят гастрономического удовольствия?
Решение простое: попробуйте приготовить менее известное, но не менее вкусное блюдо – картофельные шарики.
Как приготовить картофельные шарики:
Готовое блюдо не только красиво выглядит, но и обладает насыщенным вкусом, хрустящей корочкой и отлично сочетается с мясными блюдами. А если подать картофельные шарики со сметаной, вы получите необыкновенно вкусный и сытный перекус.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.