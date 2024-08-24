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Сытное и вкусное: картофельные шарики вместо привычных блюд

Как приготовить картофельные шарики по простому рецепту
1:27
Еда

Жареная картошка – одно из самых популярных и любимых блюд, но даже самые изысканные картофельные угощения со временем могут приедаться. Варёный картофель, пюре, запеканки и драники – все эти блюда, при частом употреблении, могут утратить свою привлекательность. Что же делать, если привычные картофельные блюда больше не приносят гастрономического удовольствия?

Как приготовить картофельные шарики по простому рецепту
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Решение простое: попробуйте приготовить менее известное, но не менее вкусное блюдо – картофельные шарики.

Как приготовить картофельные шарики:

  • Возьмите 800 граммов очищенного картофеля и сварите его до готовности. Слейте воду и тщательно разомните картофель толкушкой.
  • Добавьте в массу 50 граммов сливочного масла и одно сырое яйцо. Посолите, поперчите и перемешайте все ингредиенты до однородного состояния.
  • Из полученной картофельной массы сформируйте шарики диаметром 4-5 сантиметров. Обваляйте их в муке или панировочных сухарях.
  • Обжаривайте шарики на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.

Готовое блюдо не только красиво выглядит, но и обладает насыщенным вкусом, хрустящей корочкой и отлично сочетается с мясными блюдами. А если подать картофельные шарики со сметаной, вы получите необыкновенно вкусный и сытный перекус.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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