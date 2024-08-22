Как приготовить болгарский перец в беконе — пошаговый рецепт закуски

Болгарский перец в беконе: рецепт аппетитной закуски

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Болгарский перец в беконе — вкусное и аппетитное блюдо, которое непременно украсит стол. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: unsplash.com by Vishang Soni, PDM

Ингредиенты:

Болгарский перец — 350 г

Бекон — 250 г

Творожный сыр — 300 г

Чеснок — 4 зубчика

Укроп — 4 веточки

Подсолнечное масло — 4 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Обмазать подсолнечным маслом форму для запекания. Выложить на неё болгарские перцы и отправить в духовку на 15 минут. По прошествии времени снять кожицу с перцев. На сковороду налить подсолнечное масло и обжарить бекон. Нашинковать укроп. Пропустить чеснок через пресс. В миске смешать творожный сыр, укроп, чеснок и соль. Начинка готова. Разрезать перцы вдоль. Вынуть семечки и положить внутрь начинку. Обмотать перцы беконом. Приятного аппетита!