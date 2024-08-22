Как приготовить болгарский перец в беконе — пошаговый рецепт закуски
Болгарский перец в беконе: рецепт аппетитной закуски
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Болгарский перец в беконе — вкусное и аппетитное блюдо, которое непременно украсит стол. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: unsplash.com by Vishang Soni, PDM
Ингредиенты:
- Болгарский перец — 350 г
- Бекон — 250 г
- Творожный сыр — 300 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Укроп — 4 веточки
- Подсолнечное масло — 4 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Обмазать подсолнечным маслом форму для запекания. Выложить на неё болгарские перцы и отправить в духовку на 15 минут.
- По прошествии времени снять кожицу с перцев.
- На сковороду налить подсолнечное масло и обжарить бекон.
- Нашинковать укроп.
- Пропустить чеснок через пресс.
- В миске смешать творожный сыр, укроп, чеснок и соль. Начинка готова.
- Разрезать перцы вдоль. Вынуть семечки и положить внутрь начинку.
- Обмотать перцы беконом. Приятного аппетита!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру