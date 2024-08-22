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Как приготовить болгарский перец в беконе — пошаговый рецепт закуски

Болгарский перец в беконе: рецепт аппетитной закуски
1:03
Еда

Болгарский перец в беконе — вкусное и аппетитное блюдо, которое непременно украсит стол. Рассказываем, как его приготовить.

Болгарский перец в беконе: рецепт аппетитной закуски
Фото: unsplash.com by Vishang Soni, PDM

Ингредиенты:

  • Болгарский перец — 350 г
  • Бекон — 250 г
  • Творожный сыр — 300 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Укроп — 4 веточки
  • Подсолнечное масло — 4 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Обмазать подсолнечным маслом форму для запекания. Выложить на неё болгарские перцы и отправить в духовку на 15 минут.
  2. По прошествии времени снять кожицу с перцев.
  3. На сковороду налить подсолнечное масло и обжарить бекон.
  4. Нашинковать укроп. 
  5. Пропустить чеснок через пресс.
  6. В миске смешать творожный сыр, укроп, чеснок и соль. Начинка готова.
  7. Разрезать перцы вдоль. Вынуть семечки и положить внутрь начинку.
  8. Обмотать перцы беконом. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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