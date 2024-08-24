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Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
1:49
Еда

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны. Эти удивительные плоды обладают неповторимым вкусом и ароматом, а также множеством полезных свойств.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Салат "Тройка" из баклажанов — отличный способ сохранить овощи на зиму. Этот рецепт несложен и подходит даже начинающим поварам.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 700 г;
  • помидоры — 500 г;
  • болгарский перец — 600 г;
  • лук репчатый — 300 г;
  • чеснок — 15 г;
  • перец чили (по желанию) — 5 г;
  • соль — 10 г;
  • сахар — 20 г;
  • уксус — 20 мл;
  • растительное масло — 100 мл.

Приготовление

  1. Вымойте баклажаны и нарежьте их кружочками толщиной 1 см.
  2. Посолите баклажаны и оставьте на 20 минут. Затем промойте их водой.
  3. Налейте растительное масло в кастрюлю и выложите туда баклажаны.
  4. Вымойте помидоры, нарежьте их дольками и добавьте к баклажанам.
  5. Разрежьте болгарский перец пополам, удалите семена и нарежьте соломкой. Мелко нарежьте острый перец.
  6. Очистите и нарежьте лук полукольцами или четвертькольцами.
  7. Измельчите чеснок.
  8. Добавьте в кастрюлю соль, сахар, уксус и аккуратно перемешайте деревянной лопаткой.
  9. Накройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне в течение 30 минут.
  10. Подготовьте банки для закатывания.
  11. Разложите салат по банкам и закатайте их.
  12. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии. Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании. == Литература == Баклажан // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. С. Ю. Раделова. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2010. — С. 4—7. — 224 с. — ISBN 978-5-9603-0124-4.

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами. == Литература == Томат : [арх. 3 октября 2022] / А. А. Куленкамп // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017. Томат // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. Томаты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Бернардино де Саагун, Куприенко С. А. Общая история о делах Новой Испании. Книги X—XI: Познания астеков в медицине и ботанике / Ред. и пер. С. А. Куприенко.. — К.: Видавець Купрієнко С. А., 2013. — 218 с. — (Месоамерика. Источники. История. Человек). — ISBN 978-617-7085-07-1.

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды. Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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