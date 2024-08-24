Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: отлично подойдёт к любым мясным блюдам

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное острое блюдо, которое станет отличным дополнением к столу в холодное время года. Оно прекрасно сочетается с различными видами мяса и гарниров.

Фото: flickr.com by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Для приготовления этой закуски нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны — 1200 г;

болгарский перец — 4-5 штук;

острый перец — 1 штука;

чеснок — 1 головка;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — 1 чайная ложка;

уксус 9% — 80 мл;

подсолнечное рафинированное масло — 100 мл.

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

Нарежьте баклажаны кубиками и положите их в глубокую миску, пересыпав солью. Оставьте баклажаны на 30-40 минут. Очистите чеснок и разрежьте болгарский перец пополам, удалив семена. Горький перец можно оставить с семенами, если вы любите острые блюда. Измельчите перцы и чеснок в блендере. Отожмите баклажаны от лишней жидкости и разогрейте масло на сковороде. Обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Переложите измельчённые перцы и чеснок в кастрюлю, добавьте масло и уксус, доведите до кипения. Затем добавьте обжаренные баклажаны, сахар и соль. Кипятите смесь в течение 10 минут. Разложите горячую закуску в стерилизованные сухие банки. Закройте банки крышками, переверните их вверх дном и укутайте тёплым одеялом до полного остывания.

Закуска из баклажанов по-грузински готова. Храните её в прохладном месте, например, в холодильнике или в кладовой. Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии. Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании. == Литература == Баклажан // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. С. Ю. Раделова. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2010. — С. 4—7. — 224 с. — ISBN 978-5-9603-0124-4.

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды. Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский. == Литература == Capsicum annuum // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с. Красный перец (Capsicum annuum L.) // Лекарственные растения / Под ред. Н.И. Гринкевич. — М.: Высшая школа, 1991. — С. 156—157. — 398 с. Перец овощной : [арх. 17 октября 2022] / Андреев Ю.М. // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.