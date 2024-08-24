Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный

Тушёная говядина с кабачками — простое и вкусное блюдо, которое идеально сочетает мясо и овощи. Томатная паста придаёт приятную кислинку, а чеснок — аппетитный аромат.
Для приготовления потребуется:
Приготовление
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. Люди ели говядину с доисторических времен. Говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ. Слово «говядина» образовано от утраченного ныне древнерусского «говѧдо», означавшего «крупный рогатый скот».
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая. == Кабачки в кулинарии == Калорийность около 27 Ккал (на 100 г.). Кабачки богаты калием — 240 мг%, железом — 0,4 мг%, содержат органические кислоты — 0,1 %, витамины (мг%): С — 15, РР — 0,6, В1 и В2 — по 0,03, В6 — 0,11, каротин — 0,03. Молодые кабачки имеют наилучшие вкусовые качества и легко усваиваются. Кабачки можно добавлять в детское меню, в рацион питания больных, идущих на поправку, а также людей, страдающих от проблем с пищеварением. Благодаря лёгкой усваиваемости и низкой калорийности кабачок является одним из самых популярных овощей в диетах для похудения. Очень часто встречается в блюдах средиземноморской кухни, самое известное из которых — рататуй. Фаршированные цветки кабачка популярны у жителей Прованса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.