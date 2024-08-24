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Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный

Тушёная говядина с кабачками: вкусное и полезное сочетание овощей и мяса
1:31
Еда

Тушёная говядина с кабачками — простое и вкусное блюдо, которое идеально сочетает мясо и овощи. Томатная паста придаёт приятную кислинку, а чеснок — аппетитный аромат.

Тушёная говядина с кабачками: вкусное и полезное сочетание овощей и мяса
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), CC BY-SA 3.0

Для приготовления потребуется:

  • говядина — 500 г;
  • молодые кабачки — 1-2 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • помидоры — 600 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • мясной бульон или вода — 250 мл;
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте говядину и кабачки кусочками среднего размера, лук и чеснок — небольшими.
  2. Опустите помидоры в кипяток на минуту-другую, затем ополосните холодной водой, снимите кожицу и удалите семена. Измельчите мякоть ножом.
  3. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне, обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок и подрумяньте ещё полминуты.
  4. Выложите мясо на сковороду и обжаривайте всё вместе 4-5 минут, затем добавьте томатную пасту и готовьте ещё минуту.
  5. Добавьте помидоры и горячий бульон, доведите до кипения и тушите под крышкой на умеренном огне около 45 минут, пока говядина не станет мягкой.
  6. Выложите кабачки в сковороду, посолите и поперчите, готовьте всё вместе ещё 15 минут.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. Люди ели говядину с доисторических времен. Говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ. Слово «говядина» образовано от утраченного ныне древнерусского «говѧдо», означавшего «крупный рогатый скот».

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая. == Кабачки в кулинарии == Калорийность около 27 Ккал (на 100 г.). Кабачки богаты калием — 240 мг%, железом — 0,4 мг%, содержат органические кислоты — 0,1 %, витамины (мг%): С — 15, РР — 0,6, В1 и В2 — по 0,03, В6 — 0,11, каротин — 0,03. Молодые кабачки имеют наилучшие вкусовые качества и легко усваиваются. Кабачки можно добавлять в детское меню, в рацион питания больных, идущих на поправку, а также людей, страдающих от проблем с пищеварением. Благодаря лёгкой усваиваемости и низкой калорийности кабачок является одним из самых популярных овощей в диетах для похудения. Очень часто встречается в блюдах средиземноморской кухни, самое известное из которых — рататуй. Фаршированные цветки кабачка популярны у жителей Прованса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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