Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи

Оладьи из кабачков с зеленью: понравятся детям и тем, кто следит за фигурой

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи из кабачков с зеленью — вкусное и полезное блюдо турецкой кухни. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: молодые кабачки, зелень, чеснок, пшеничная мука, яйца и специи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

600 г кабачков (лучше молодых),

2 яйца,

3 зубчика чеснока,

5 ст. л. муки,

маленький пучок укропа,

соль, перец по вкусу,

растительное масло (для жарки).

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Вымойте и мелко нарежьте зелень (укроп или петрушку). Очистите и мелко порубите чеснок. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль, перец и взбейте вилкой или венчиком. Добавьте укроп, чеснок и ещё раз взбейте яичную массу. Вымойте, обсушите и натрите кабачки на крупной тёрке. Если кабачки старые, удалите грубую кожуру и семена. Добавьте натёртые кабачки к яичной массе и перемешайте. Добавьте муку и ещё раз хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите кабачковую массу небольшими горками. Прижмите оладьи лопаткой или ложкой, сделав их плоскими и придав нужную форму. Обжаривайте оладьи на среднем огне до золотистой корочки (примерно 1-2 минуты), затем переверните, уменьшите огонь и готовьте ещё 3-4 минуты под крышкой. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте оладьи горячими со сметаной.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая. == Литература == Кабачок : [арх. 21 октября 2022] / В. Д. Мухин // Исландия — Канцеляризмы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2008. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 12). — ISBN 978-5-85270-343-9. Кабачки // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. (Дата обращения: 29 сентября 2011) Похлебкин В. В. Кабачки // Большая энциклопедия кулинарного искусства. — М.: Центрполиграф, 2005. — 975 с. — (Все рецепты). Похлебкин В. В. Кабачки соленые // Большая энциклопедия кулинарного искусства. — М.: Центрполиграф, 2005. — 975 с. — (Все рецепты).

Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях. Являются неотъемлемым атрибутом белорусской кухни. По одной из версий драники пришли в белорусскую кухню из немецкой благодаря выпущенному в 1830 году труду «Кухар добра навучаны» Яна Шитлера, в котором он привёл позаимствованный у немцев рецепт оладий из картофеля.