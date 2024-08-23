Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи

Оладьи из кабачков с зеленью — вкусное и полезное блюдо турецкой кухни. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: молодые кабачки, зелень, чеснок, пшеничная мука, яйца и специи.
Ингредиенты:
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
Подавайте оладьи горячими со сметаной.
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая. == Литература == Кабачок : [арх. 21 октября 2022] / В. Д. Мухин // Исландия — Канцеляризмы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2008. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 12). — ISBN 978-5-85270-343-9. Кабачки // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. (Дата обращения: 29 сентября 2011) Похлебкин В. В. Кабачки // Большая энциклопедия кулинарного искусства. — М.: Центрполиграф, 2005. — 975 с. — (Все рецепты). Похлебкин В. В. Кабачки соленые // Большая энциклопедия кулинарного искусства. — М.: Центрполиграф, 2005. — 975 с. — (Все рецепты).
Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях. Являются неотъемлемым атрибутом белорусской кухни. По одной из версий драники пришли в белорусскую кухню из немецкой благодаря выпущенному в 1830 году труду «Кухар добра навучаны» Яна Шитлера, в котором он привёл позаимствованный у немцев рецепт оладий из картофеля.
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Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.