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Топ-4 оригинальных способа приготовления блюд с авокадо, которые удивят даже гурманов

Новый взгляд на авокадо: неожиданные рецепты, которые стоит попробовать
1:01
Еда

Авокадо — это не только основа для гуакамоле или начинки для тостов. Этот универсальный фрукт может стать настоящим кулинарным открытием в самых неожиданных блюдах. 

Новый взгляд на авокадо: неожиданные рецепты, которые стоит попробовать
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Сливочный соус для пасты

Вместо обычных сливок попробуйте использовать авокадо. Просто взбейте его с чесноком, лимонным соком и оливковым маслом. Получится насыщенный, но легкий соус, который отлично сочетается с пастой.

Шоколадный мусс

Авокадо прекрасно вписывается в десерты. Взбейте его с какао-порошком, медом и ванилью — и у вас получится нежный шоколадный мусс без молочных продуктов.

Запечённые блюда

Добавьте нарезанный авокадо в запеканки или к омлетам перед отправкой в духовку. Он придаст блюду необычный вкус и текстуру.

Смузи

Взбейте авокадо с бананом, шпинатом и йогуртом. Авокадо добавит смузи кремовую текстуру и сделает его питательнее.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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