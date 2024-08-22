Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху

Делимся идеальными засолками сала

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Сало — это настоящее кулинарное сокровище, которое обладает богатым вкусом, отличными питательными свойствами и множеством способов применения в кухне. Но чтобы получить действительно вкусный и качественный продукт, важно соблюдать определенные правила засолки.

Фото: commons.wikimedia.org by Horakvlado, CC BY-SA 4.0

Рассказываем, как правильно засаливать сало по старинным бабушкиным рецептам, чтобы оно получилось идеальным:

Шаг 1. Выбор сала

Для засолки выбирайте только свежее и качественное сало без кровяных прожилок. Лучше всего подойдет подкожный шпик, так как он более нежный и менее жирный. Предпочтительно использовать охлажденное, а не замороженное сало.

Шаг 2. Подготовка сала

Тщательно промойте кусок сала под проточной водой, а затем обсушите его бумажными полотенцами. Нарежьте сало ровными кусками толщиной около 2-3 см. Удалите соломку и обрежьте ровные края.

Шаг 3. Приготовление рассола

Для рассола вам понадобится:

соль (3-4 ст. ложки на 1 л воды);

сахар (1 ст. ложка на 1 л воды);

перец горошком, лавровый лист, чеснок (по желанию).

Залейте ингредиенты водой, доведите до кипения и охладите. Рассол должен быть холодным перед использованием.

Шаг 4. Укладка сала

Уложите подготовленные кусочки сала в глубокую емкость (лучше всего из стекла или пищевого пластика). Заливайте их холодным рассолом так, чтобы сало было полностью покрыто.

Шаг 5. Выдержка

Накройте емкость с салом крышкой и поставьте в холодильник на 1-2 недели. Проверяйте, чтобы сало всегда было покрыто рассолом.

Шаг 6. Завершение засола

Через 1-2 недели достаньте сало из рассола, промойте его под проточной водой и просушите бумажными полотенцами. Теперь оно готово к дальнейшему использованию.

Храните засоленное сало в холодильнике, оно может сохраняться до полугода. Ухаживайте за ним аккуратно — не допускайте повторного попадания воды.

Следуя этим 6 простым шагам, вы сможете легко засолить сало по-домашнему и получить вкусный, ароматный и полезный продукт. Приятного аппетита!

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания, как запас в теле животного организма, состоящий в основном из липидов. В подкожном животном жире и продуктах из него (например, в шпике) преобладают насыщенные жиры.

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