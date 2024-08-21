Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог: власти Армении отвернулись от России
Россиян предостерегли от необдуманных кредитов
Опыт женщины, которая стала крёстной матерью
Врач Павлюк: непереносимость лактозы провоцирует газообразование
Наставник по фитнесу Воробьёв заявил, что во время тренировок нужно пить воду
Эксперт автосервиса объяснил, почему нужно проверять крышку расширительного бачка
Врач Васильева: клетчатка нормализует уровень холестерина в крови
Волгоградская область отправила гуманитарный конвой в Курск
Врач Бережанский: укрепить иммунитет ребёнка помогает закаливание

Вызвать скорую и сохранить остатки: миколог рассказал, что делать при отравлении ложными грибами

Миколог Кассанелли: при отравлении ложными грибами вызывайте скорую и рвоту
Еда

В случае поедания ложного гриба нужно как можно скорее позвонить в скорую помощь, а также выпить большое количество воды и вызвать рвоту, рассказал NewsInfo.Ru старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколог Доменик Кассанелли.

Миколог Кассанелли: при отравлении ложными грибами вызывайте скорую и рвоту
Фото: commons.wikimedia.org by boletebill, CC BY-SA 3.0

Эксперт напомнил, что у многих съедобных грибов существуют ядовитые двойники — их называют ложными. Так, есть ложный белый гриб, ложные опята и т. д. Последние наиболее опасны — чаще всего они растут рядом с настоящими осенними опятами, предупредил Кассанелли. Употребление ложного гриба чревато серьезным отравлением вплоть до летального исхода.

"Если вы случайно съели ложный гриб, в первую очередь необходимо позвонить в скорую помощь и попытаться очистить желудок, выпив как можно больше воды и вызвав рвоту. Лучше всего использовать подсоленную воду или слабый раствор марганцовки", — перечислил миколог.

Эксперт также посоветовал сохранить остатки ядовитых грибов, чтобы отдать их на исследование специалистам. Это позволит врачам назначить пострадавшему наиболее точное лечение, пояснил миколог.

По словам собеседника издания, отравление съедобными грибами тоже возможно, если дары леса росли в неблагоприятных условиях. Так, опасны собранные вблизи проезжих дорог шампиньоны — они могли впитать в себя пестициды и другие вредные вещества, предупредил Кассанелли.

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).

Гриб — разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов. Согласно современным научным представлениям, грибы выделяются в самостоятельное царство живой природы — лат. Fungi. Грибы, образующие крупные плодовые тела, относятся к подцарству высших грибов (Dikarya), в котором выделяют два отдела — аскомицеты (Ascomycota), или сумчатые грибы, и базидиомицеты (Basidiomycota). С практической точки зрения различают съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. «Грибом» называют также студенистую массу, состоящую из различных микроорганизмов, преимущественно дрожжей (сахаромицетов) и молочнокислых бактерий, используемую для получения напитков путём сбраживания, например чайный гриб, кефирный гриб.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Определитель грибов. Как отличить опасные грибы от съедобных
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова Киев скоро потеряет не только Покровск, но и полностью Донецкую область Дмитрий Плотников ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Неожиданный штраф за дефлекторы: узнайте, как избежать неприятностей
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Последние материалы
Врач Васильева: клетчатка нормализует уровень холестерина в крови
ЛДПР предлагает запретить мигрантам привозить семьи на длительный срок в Россию
Волгоградская область отправила гуманитарный конвой в Курск
Врач Бережанский: укрепить иммунитет ребёнка помогает закаливание
ВСУ атаковали Курскую область: последствия
Жертва мошенничества: сотрудница ФК "Спартак" потеряла 3,2 млн рублей
Мистика против криминала: какие триллеры предпочитают россияне
Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде прокомментировал итоги саммита президентов России и Азербайджана
Чем Белоруссия торгует с Россией: топ популярных товаров
Эксперт: распад Украины может спровоцировать ядерный конфликт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.