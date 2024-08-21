Вызвать скорую и сохранить остатки: миколог рассказал, что делать при отравлении ложными грибами

Миколог Кассанелли: при отравлении ложными грибами вызывайте скорую и рвоту

В случае поедания ложного гриба нужно как можно скорее позвонить в скорую помощь, а также выпить большое количество воды и вызвать рвоту, рассказал NewsInfo.Ru старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколог Доменик Кассанелли.

Фото: commons.wikimedia.org by boletebill, CC BY-SA 3.0

Эксперт напомнил, что у многих съедобных грибов существуют ядовитые двойники — их называют ложными. Так, есть ложный белый гриб, ложные опята и т. д. Последние наиболее опасны — чаще всего они растут рядом с настоящими осенними опятами, предупредил Кассанелли. Употребление ложного гриба чревато серьезным отравлением вплоть до летального исхода.

"Если вы случайно съели ложный гриб, в первую очередь необходимо позвонить в скорую помощь и попытаться очистить желудок, выпив как можно больше воды и вызвав рвоту. Лучше всего использовать подсоленную воду или слабый раствор марганцовки", — перечислил миколог.

Эксперт также посоветовал сохранить остатки ядовитых грибов, чтобы отдать их на исследование специалистам. Это позволит врачам назначить пострадавшему наиболее точное лечение, пояснил миколог.

По словам собеседника издания, отравление съедобными грибами тоже возможно, если дары леса росли в неблагоприятных условиях. Так, опасны собранные вблизи проезжих дорог шампиньоны — они могли впитать в себя пестициды и другие вредные вещества, предупредил Кассанелли.

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).

Гриб — разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов. Согласно современным научным представлениям, грибы выделяются в самостоятельное царство живой природы — лат. Fungi. Грибы, образующие крупные плодовые тела, относятся к подцарству высших грибов (Dikarya), в котором выделяют два отдела — аскомицеты (Ascomycota), или сумчатые грибы, и базидиомицеты (Basidiomycota). С практической точки зрения различают съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. «Грибом» называют также студенистую массу, состоящую из различных микроорганизмов, преимущественно дрожжей (сахаромицетов) и молочнокислых бактерий, используемую для получения напитков путём сбраживания, например чайный гриб, кефирный гриб.

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