Куриная печень, тушёная в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом

Куриная печень, жаренная с луком в сметане: получается вкусной и сочной

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Куриная печень в сметане с луком — простое и вкусное блюдо, которое идеально дополнит любой гарнир. Сочетание нежного сметанного соуса и обжаренного лука придаёт куриной печени особенный вкус.

Фото: flickr.com by Джо Гурман, CC BY 2.0

Ингредиенты:

2 луковицы;

400 г куриной печени;

3 ст. ложки растительного масла;

4-5 ст. ложек сметаны;

соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Очистите и мелко нарежьте лук. Промойте и нарежьте куриную печень крупными кусочками. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте лук до мягкости (3-4 минуты). Добавьте в сковороду печень и обжаривайте на сильном огне (5-6 минут) до образования румяной корочки. Добавьте в сковороду сметану, соль и перец по вкусу, перемешайте. Тушите печень под крышкой (7-10 минут) до готовности.

Для этого блюда лучше использовать сметану жирностью не менее 20 %.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу. == Приготовление == Из печени готовят различные жареные, тушёные, запечённые блюда, а также паштеты, колбасы и начинку для пирогов. В традиционной русской кухне из печени готовят десятки питательных и вкусных блюд. Её жарят в мучной панировке, иногда нашпиговав ломтиками чеснока, и сервируют с гречневой кашей, отварным картофелем или картофельным пюре и жареным репчатым луком. Жареную печень в кусках также готовят в неглубокой посуде со сметаной и пассерованным луком. Разновидность печени в сметане — печень по-строгановски. Панированную в сухарях печень сначала обжаривают в сковороде и дожаривают в духовке. Жареную печень по-русски готовят со шпиком. Из рубленой печени готовят биточки. Во французской кухне жареные кусочки печени для сохранения нежности и от пережаривания заворачивают в свиную кожу. В итальянской кухне к печени готовят соусы на основе бульона с добавлением коньяка, водки или вина. С печенью отлично сочетаются грибы: шампиньоны — в европейской кухне и муэр — в китайской. Немцы, а точнее берлинцы, предпочитают подавать к жареной печени поджаренные кислосладкие яблоки. В Тоскани к печёночному паштету принято подавать сладкие фиги — инжир, поджаренный с каштановым мёдом. В китайской кухне печень сочетается с креветками, водяными каштанами и ростками бамбука. == Пищевая ценность == В печени мелкого рогатого скота при калорийности 1240 ккал содержится 18,7 % белков, 2,9 % жира, 71, 2 % воды, 5,8 % экстрактивных веществ и 1,4 % золы. Печень крупного рогатого скота при калорийности 1220 ккал состоит на 17,4 % — из белков, 3,1 % — из жира, 72,9 % — из воды, 5,3 % — из экстрактивных веществ и 1,3 % — из золы. Свиная печень при калорийности 1300 ккал содержит 18,8 % белков, 3,6 % жира, 71,4 % воды, 4,7 % экстрактивных веществ и 1,5 % золы. Самой нежной на вкус считается телячья, деликатесной признана печень ягнёнка и степной овцы, а наиболее употребимой — говяжья. Свиная печень обладает выраженным горьковатым привкусом и отличается зернистой структурой. Печень является ценным мясным продуктом со своеобразным вкусом и высокими питательными свойствами. Она содержит активные гормональные вещества, полезные для кровеносной системы, витамин А и витамины группы B, C, D, E, K и PP. В кулинарии из печени готовят вторые блюда и закуски, её жарят, тушат, а также из неё готовят начинки для пирогов, ливерную и печёночную колбасу, паштеты и консервы. Наиболее высокие кулинарные качества имеет телячья, гусиная и утиная печень. Свиная печень обладает слабым привкусом горечи. Печень пернатой дичи в пищу не употребляется. Печень поступает в продажу с обезжиренной поверхностью, без крупных лимфатических и кровеносных сосудов. == Отравление == Печень белых медведей, моржей, бородатых тюленей, лосей и хаски может содержать экстремально высокие уровни предварительно сформированного витамина А, и их потребление привело к большому числу отравлений витамином А — гипервитаминозу. Согласно нескольким анекдотическим[прояснить] сообщениям, инуиты не едят печень белых медведей или бородатых тюленей. Было подсчитано, что потребление 500 граммов печени белого медведя неизбежно приведёт к токсичной дозе для человека. Русский моряк Александр Конрад, сопровождавший исследователя Валериана Альбанова в трагическом испытании над арктическими льдами в 1912 году, писал об ужасных последствиях употребления печени белого медведя. Кроме того, в 1913 году исследователи Антарктики на Дальневосточной стороне Дуглас Моусон и Ксавье Мерц, как полагали, были отравлены, последний смертельно, от употребления печени хаски, хотя это было оспорено в последнее время. == Галерея == == Примечания == == Литература == Печень // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1959. — Т. VI. — Стб. 943—944. — 581 с. Печёнка // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства / под ред. А. И. Ревина. — М.: Советская энциклопедия, 1960. — Т. 2. — 770 с. Ратушный А. С. Печень // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 264. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9. Ковалёв Н. И. Печень // Блюда русского стола. История и названия. — СПб.: Лениздат, 1995. — С. 188—189. — 317 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-289-01718-6. Похлёбкин В. В. Печёнка // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 286—287. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Похлёбкин В. В. Печёнка // О кулинарии от А до Я: Словарь-справочник. — Мн.: Полымя, 1988. — С. 140. — 224 с. — 200 000 экз. — ISBN 5-345-00218-5. О. В. Лисова. Сверхполезный субпродукт // Всё о мясе : журнал. — 2010. — № 5. — С. 68—69.

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски. По степени жирности варьируется от 10 до обычно 30 (реже 58) %. Сметана представляет собой сливки, подвергшиеся молочнокислому брожению. Традиционный продукт славянской кухни. В новейшее время простота получения привела к широкому распространению сметаны в других странах. Продукт используется не только в гастрономии, но и в домашних косметических средствах. == Распространение и номенклатура == Сметану считают одним из наиболее характерных русских, украинских и белорусских национальных продуктов. Она также довольно популярна в других странах Восточной Европы — в прибалтийских государствах (Литве, Латвии и Эстонии), в бывшей Восточной Германии, Венгрии, Румынии и Молдавии, странах бывшей Югославии и др., а также в Финляндии наравне с французскими сливками. Она также весьма распространена в странах североамериканского континента: там она имеется в ассортименте почти каждого супермаркета. Французскую сметану, или крем-фреш, также получают из пастеризованных сливок. В Нормандии его иногда добавляют в кальвадос и готовят соус для рыбы, мидий и баранины; в долине Луары его подают как гарнир. Продукты с названиями smetana и crème fraîche часто стоят на полках магазинов рядом и даже имеют одного производителя. Более того, на одной упаковке часто присутствуют оба названия. Под названием «сметана» этот продукт распространён в России, на Украине, в Белоруссии (смятана / śmiatana), в Финляндии (smetana). На немецком языке сметана именуется нем. saure Sahne, Schmand, на армянском — թթվասեր (t’t’vaser), словенском — kisla smetana, польском — śmietana, болгарском — заквасена сметана, словацком — smotana, чешском — zakysaná smetana, румынском — smântână. Отличные от вышеперечисленных названия продукта используются в следующих европейских странах: во Франции, Англии, Испании, Италии, Дании, в странах Бенилюкса — производные от сrème fraîche, или sour cream; в Венгрии — tejföl или tejfel, в Эстонии — hapukoor, в Литве — grietinė, в Латвии — skābais krējums, в Сербии и Северной Македонии — pavlaka или mileram, в Боснии — povlaka, в Хорватии — kiselo vrhnje, в Греции — napolact. При этом по вкусовым качествам ближе всего к российской сметане продукт, реализуемый как Греческий йогурт. В Финляндии наименование фин. smetana используется только для продукта высокой жирности (30 % и более), тогда как обычная сметана называется фин. hapankerma («кислые сливки»). В России, согласно ГОСТ Р 31452-2012, сметана, содержащая растительные жиры, не может носить название «Сметана». Поэтому её продают с похожими названиями — «Сметанка», «Сметаночка», «Сметановна» и тому подобными с указанием «сметанный продукт». Хорошей считается (чаще, но не обязательно, жирная) сметана густой консистенции, которая оценивается выражением «чтобы ложка стояла». == В кулинарии == Сметана в восточноевропейской (русской, украинской, белорусской) кухне — это наиболее популярная забелка к первым блюдам (щам, борщу, солянке, окрошке, рассольнику, супу-лапше, другим супам), к блинам, оладьям и сырникам, к пельменям и вареникам, к голубцам и фаршированному перцу. Замечательное блюдо — отварной или тушёный молодой картофель, политый сметаной и посыпанный укропом. Сметану часто используют при тушении мяса (бефстроганов) и овощей. Хорошо известны караси в сметане, в сметане часто жарят также окуней и щук. Грибы в сметане — ещё одно весьма популярное блюдо. Сметаной заправляют салаты, особенно из свежих овощей; ею заменяют майонез в таких традиционных русских салатах как оливье (известен в мире как «русский салат») или сельдь под шубой. Сметану часто используют при выпечке, добавляя её в тесто и готовя на её основе сметанный крем для тортов. Она часто входит как компонент в пудинги, запеканки и пироги-сметанники. Стандартный десерт советских и российских столовых — сметана с сахаром; сметаной заправляют также творог и реже фрукты и ягоды, её подают к печёным яблокам. Сметана широко используется и в других кухнях России и бывшего СССР. Так, в эстонской кухне крайне популярны сельдяные закуски в сметане: сильд хапукоорега (сельдама), её используют для заправки традиционной молдавской мамалыги и супа «чорба», а также при приготовлении греческого и балканского мясного блюда «мусака». В кухнях северокавказских народов на основе сметаны готовят разнообразные острые соусы. == Производство == В прошлом, до изобретения сепаратора сметану получали довольно просто: с кислого молока снимали («сметали») верхний отстоявшийся слой и выдерживали его в прохладном месте. В наше время при промышленном производстве сметаны молоко сначала сепарируют, то есть разделяют на сливки и обезжиренное молоко. Далее сливки подвергаются нормализации — этот процесс обеспечивает нужную жирность сливок. Для устранения патогенной микрофлоры нормализованные сливки пастеризуют (подвергают нагреванию в пастеризаторах). Далее сливки поступают в ёмкости, в которых происходит внесение закваски. Сквашивают сливки мезофильными и/или термофильными стрептококками. После того как сливки наберут необходимую кислотность, их охлаждают примерно до 8 °C и оставляют для созревания, которое длится около суток, после чего сливки превращаются в сметану, которая становится густой и приобретает характерный ей специфический вкус. == Схожие продукты == Крем-фреш Каймак Сливки Катык Скир (молочный продукт) == Примечания == == Литература == Сметана // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1960. — Т. VIII. — Стб. 247—249. — 630 с. Сметана // Культура питания. Энциклопедический справочник / Под ред. И. А. Чаховского. — 3-е издание. — Мн.: «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки», 1993. — С. 340. — 540 с. — ISBN 5-85700-122-6. Сметана // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Государственное научное издательство «Большая Советская энциклопедия», 1959. == Ссылки == ГОСТ 31452-2012. Сметана. Технические условия