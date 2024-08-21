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Купили невкусный арбуз? Не выбрасывайте, а приготовьте из него освежающий гаспачо!

Нашли идеальный способ использовать невкусный арбуз
2:38
Еда

Казалось бы, ничего приятнее, чем сочный, сладкий арбуз в жаркий летний день. Но что делать, если купленный вами плод оказался недоспелым, водянистым и совсем не сладким? Не спешите выбрасывать невкусный арбуз — его можно использовать для приготовления холодного супа-гаспачо. Это блюдо не только спасёт ситуацию, но и станет настоящим летним хитом на вашем столе!

Гаспачо — что это?

Гаспачо — это холодный овощной суп, зародившийся в испанской кухне. Его основу составляют помидоры, перец, огурцы и хлеб, которые перетираются в однородную массу. Также в состав гаспачо могут входить лук, чеснок и другие овощи. Подают это блюдо обычно очень холодным в качестве закуски или освежающего первого блюда.

Почему гаспачо — идеальный вариант для невкусного арбуза?

Хотя гаспачо по традиции готовится на основе помидоров, в него можно добавлять и другие овощи, в том числе и арбуз. Даже если купленный вами плод совсем неспелый и невкусный, в сочетании с остальными свежими ингредиентами он придаст гаспачо приятную сладость и свежесть.

Кроме того, холодный суп помогает хорошо замаскировать "водянистость" арбуза и нивелировать его недостатки. А добавление ароматных трав, специй и лимонного сока сделает вкус гаспачо ярче и гармоничнее.

Как приготовить гаспачо с арбузом

Для приготовления освежающего гаспачо из невкусного арбуза вам потребуются:

  • 500 г очищенного и нарезанного арбуза;
  • 2-3 спелых помидора;
  • 1 огурец;
  • 1 болгарский перец;
  • 1 небольшая луковица;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 2-3 ст. л. оливкового масла;
  • сок;
  • соль, перец по вкусу;
  • зелень (петрушка, базилик).

Приготовление:

  1. Измельчите в блендере или комбайне все овощи, добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
  2. Взбивайте до получения однородной массы, при необходимости разбавьте небольшим количеством воды.
  3. Выложите холодный гаспачо в тарелки, украсьте мелко нарезанной зеленью.

Гаспачо можно подавать с гренками или крутонами, рубленым яйцом, креветками или ветчиной. Также его можно использовать в качестве основы для более сытных холодных супов.

Попробуйте приготовить освежающий гаспачо из невкусного арбуза — вы будете приятно удивлены результатом!

 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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