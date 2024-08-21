Без выпечки: как приготовить чизкейк с лимонным желе

Рецепт вкуснейшего чизкейка с лимонным желе

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного чизкейка с лимонным желе. Блюдо отлично подойдёт к чаю. Рассказываем, как приготовить этот вкусный десерт.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Ингредиенты:

Лимон — 1 шт.

Творог 9% — 400 г

Сметана 20% — 200 г

Песочное печенье — 150 г

Сливочное масло — 90 г

Сахар — 50 г

Ванильный сахар — 1 ч.л.

Желатин — 30 г

Приготовление:

Разломать печенье на крупные кусочки и измельчить с помощью блендера. Растопить сливочное масло. Соединить его с печеньем. Ещё раз взбить. В форме разровнять смесь печенья и масла. Поставить в холодильник на 30 минут. В одной миске соединить 20 граммов желатина и 35 миллилитров воды, а в другой — 10 граммов желатина и 25 миллилитров воды. Перемешать. Оставить на 15 минут. По прошествии времени чуть разогреть в микроволновке миску с большим количеством желатина. В ёмкости смешать оба вида сахара, творог, сметану и растопленный желатин. Влить смесь на песочную основу. Отправить в холодильник на час. Выжать сок из лимона. Нагреть меньшую часть желатина в микроволновке и соединить с лимонным соком. Перемешать. Полить смесью застывший чизкейк. Отправить в холодильник ещё на час. Десерт готов!