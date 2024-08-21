Без выпечки: как приготовить чизкейк с лимонным желе
Рецепт вкуснейшего чизкейка с лимонным желе
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного чизкейка с лимонным желе. Блюдо отлично подойдёт к чаю. Рассказываем, как приготовить этот вкусный десерт.
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM
Ингредиенты:
- Лимон — 1 шт.
- Творог 9% — 400 г
- Сметана 20% — 200 г
- Песочное печенье — 150 г
- Сливочное масло — 90 г
- Сахар — 50 г
- Ванильный сахар — 1 ч.л.
- Желатин — 30 г
Приготовление:
- Разломать печенье на крупные кусочки и измельчить с помощью блендера.
- Растопить сливочное масло. Соединить его с печеньем. Ещё раз взбить.
- В форме разровнять смесь печенья и масла. Поставить в холодильник на 30 минут.
- В одной миске соединить 20 граммов желатина и 35 миллилитров воды, а в другой — 10 граммов желатина и 25 миллилитров воды. Перемешать. Оставить на 15 минут.
- По прошествии времени чуть разогреть в микроволновке миску с большим количеством желатина.
- В ёмкости смешать оба вида сахара, творог, сметану и растопленный желатин.
- Влить смесь на песочную основу. Отправить в холодильник на час.
- Выжать сок из лимона.
- Нагреть меньшую часть желатина в микроволновке и соединить с лимонным соком. Перемешать. Полить смесью застывший чизкейк. Отправить в холодильник ещё на час. Десерт готов!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру