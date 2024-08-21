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Без выпечки: как приготовить чизкейк с лимонным желе

Рецепт вкуснейшего чизкейка с лимонным желе
1:41
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного чизкейка с лимонным желе. Блюдо отлично подойдёт к чаю. Рассказываем, как приготовить этот вкусный десерт.

Рецепт вкуснейшего чизкейка с лимонным желе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Ингредиенты:

  • Лимон — 1 шт.
  • Творог 9% — 400 г
  • Сметана 20% — 200 г
  • Песочное печенье — 150 г
  • Сливочное масло — 90 г
  • Сахар — 50 г
  • Ванильный сахар — 1 ч.л.
  • Желатин — 30 г

Приготовление:

  1. Разломать печенье на крупные кусочки и измельчить с помощью блендера. 
  2. Растопить сливочное масло. Соединить его с печеньем. Ещё раз взбить.
  3. В форме разровнять смесь печенья и масла. Поставить в холодильник на 30 минут.
  4. В одной миске соединить 20 граммов желатина и 35 миллилитров воды, а в другой — 10 граммов желатина и 25 миллилитров воды. Перемешать. Оставить на 15 минут.
  5. По прошествии времени чуть разогреть в микроволновке миску с большим количеством желатина.
  6. В ёмкости смешать оба вида сахара, творог, сметану и растопленный желатин.
  7. Влить смесь на песочную основу. Отправить в холодильник на час.
  8. Выжать сок из лимона.
  9. Нагреть меньшую часть желатина в микроволновке и соединить с лимонным соком. Перемешать. Полить смесью застывший чизкейк. Отправить в холодильник ещё на час. Десерт готов!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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