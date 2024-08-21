Готовим сочные и нежные рёбрышки: советы от шеф-поваров

Лучший способ приготовления рёбрышек от шеф-поваров

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Зачистка

Первое, что нужно сделать перед приготовлением ребрышек, — это то, что называется "удаление мембраны". Используйте острый нож, чтобы ослабить мембрану в одном из углов, затем обхватите ее бумажным полотенцем и снимите с тыльной стороны ребер. Затем снимите лишний жир.

Фото: flickr by Ларри Хоффман, CC BY 2.0

Специи

Следующим важным шагом для приготовления лучших ребрышек является придание вкуса и смягчение мяса смесью уксуса, соли, сахара и специй перед приготовлением.

Готовьте ребрышки при низкой температуре

Для получения более сочного мяса ребрышек лучше всего поддерживать низкую температуру и давать им медленно готовиться в течение более длительного периода времени. При приготовлении ребрышек идеальная температура составляет от 225° до 250°

Смажьте ребрышки во время приготовления

Процесс полива мяса включает в себя взятие жидкости и выливание ее на мясо во время приготовления. Смазывание ребрышек ароматной жидкостью во время приготовления помогает сохранить мясо сочным и придает ему аромат.

Дайте ребрышкам отдохнуть перед подачей на стол

Когда ваши вкусно замаринованные, приготовленные, намазанные ребрышки будут готовы, последний шаг, который вам нужно сделать, — это просто дать им отдохнуть примерно полчаса.

Уточнения

Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие. == Запекание == Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки). Блюдо доводится до готовности и покрывается корочкой. == См. также == Выпечка — изделия. Запеканка — блюдо. == Примечания == == Литература == Похлёбкин В. В. Запекание // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 118—119. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Похлёбкин В.В. Это примитивное и неразгаданное запекание // Тайны хорошей кухни. — М.: Молодая гвардия, 1985. — С. 63—79. — 191 с.