Полезный завтрак за 10 минут: овсяная каша с фруктами, ягодами и орехами

Овсяная каша — это одно из самых простых, но при этом невероятно полезных и вкусных блюд, которое идеально подходит для завтрака. Её ценят за лёгкость в приготовлении.
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В этом рецепте мы расскажем, как приготовить классическую овсяную кашу, которую можно адаптировать под свои предпочтения, добавляя любимые фрукты, ягоды, орехи и другие топпинги.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья (быстрого приготовления или традиционные) — 1 стакан;
Вода или молоко — 2 стакана;
Соль — щепотка;
Сахар или мёд — по вкусу (обычно 1-2 столовые ложки);
Масло сливочное — 1 столовая ложка;
Фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты или семена — для подачи.
Способ приготовления:
Налейте воду или молоко в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне.
Добавьте щепотку соли в кипящую жидкость.
Медленно всыпьте овсяные хлопья, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки.
Уменьшите огонь до минимума и готовьте, помешивая, пока овсянка не загустеет и не достигнет нужной консистенции (около 5-10 минут для традиционных хлопьев и 3-5 минут для хлопьев быстрого приготовления).
Добавьте сахар или мёд по вкусу и перемешайте. Если вы используете мёд, добавляйте его уже после снятия каши с огня, чтобы сохранить полезные свойства.
Снимите кашу с огня и добавьте сливочное масло. Тщательно перемешайте.
Подача:
Разложите кашу по тарелкам и добавьте свои любимые топпинги: свежие ягоды, нарезанные фрукты, орехи, семена или сухофрукты.
Приятного аппетита!
Уточнения
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).