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Полезный завтрак за 10 минут: овсяная каша с фруктами, ягодами и орехами

Вкусная овсяная каша: рецепт здорового и сытного завтрака
1:47
Еда

Овсяная каша — это одно из самых простых, но при этом невероятно полезных и вкусных блюд, которое идеально подходит для завтрака. Её ценят за лёгкость в приготовлении.

Вкусная овсяная каша: рецепт здорового и сытного завтрака
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

В этом рецепте мы расскажем, как приготовить классическую овсяную кашу, которую можно адаптировать под свои предпочтения, добавляя любимые фрукты, ягоды, орехи и другие топпинги.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья (быстрого приготовления или традиционные) — 1 стакан;
  • Вода или молоко — 2 стакана;
  • Соль — щепотка;
  • Сахар или мёд — по вкусу (обычно 1-2 столовые ложки);
  • Масло сливочное — 1 столовая ложка;
  • Фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты или семена — для подачи.

Способ приготовления:

  1. Налейте воду или молоко в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне.
  2. Добавьте щепотку соли в кипящую жидкость.
  3. Медленно всыпьте овсяные хлопья, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки.
  4. Уменьшите огонь до минимума и готовьте, помешивая, пока овсянка не загустеет и не достигнет нужной консистенции (около 5-10 минут для традиционных хлопьев и 3-5 минут для хлопьев быстрого приготовления).
  5. Добавьте сахар или мёд по вкусу и перемешайте. Если вы используете мёд, добавляйте его уже после снятия каши с огня, чтобы сохранить полезные свойства.
  6. Снимите кашу с огня и добавьте сливочное масло. Тщательно перемешайте.

Подача:

Разложите кашу по тарелкам и добавьте свои любимые топпинги: свежие ягоды, нарезанные фрукты, орехи, семена или сухофрукты.

Приятного аппетита!

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Овсянка — овсяная каша, продукт питания.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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