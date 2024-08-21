Полезный завтрак за 10 минут: овсяная каша с фруктами, ягодами и орехами

Вкусная овсяная каша: рецепт здорового и сытного завтрака

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсяная каша — это одно из самых простых, но при этом невероятно полезных и вкусных блюд, которое идеально подходит для завтрака. Её ценят за лёгкость в приготовлении.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

В этом рецепте мы расскажем, как приготовить классическую овсяную кашу, которую можно адаптировать под свои предпочтения, добавляя любимые фрукты, ягоды, орехи и другие топпинги.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья (быстрого приготовления или традиционные) — 1 стакан;

Вода или молоко — 2 стакана;

Соль — щепотка;

Сахар или мёд — по вкусу (обычно 1-2 столовые ложки);

Масло сливочное — 1 столовая ложка;

Фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты или семена — для подачи.

Способ приготовления:

Налейте воду или молоко в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне. Добавьте щепотку соли в кипящую жидкость. Медленно всыпьте овсяные хлопья, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки. Уменьшите огонь до минимума и готовьте, помешивая, пока овсянка не загустеет и не достигнет нужной консистенции (около 5-10 минут для традиционных хлопьев и 3-5 минут для хлопьев быстрого приготовления). Добавьте сахар или мёд по вкусу и перемешайте. Если вы используете мёд, добавляйте его уже после снятия каши с огня, чтобы сохранить полезные свойства. Снимите кашу с огня и добавьте сливочное масло. Тщательно перемешайте.

Подача:

Разложите кашу по тарелкам и добавьте свои любимые топпинги: свежие ягоды, нарезанные фрукты, орехи, семена или сухофрукты.

Приятного аппетита!

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Овсянка — овсяная каша, продукт питания.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.