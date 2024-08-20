90 процентов армянских коньяков в России — небезопасная подделка: яд для организма

90 процентов армянских коньяков в РФ — яд для организма

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов предупредил о низком качестве армянских коньяков, поставляемых в Россию.

Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Международная ассоциация "Антиконтрафакт" и Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции поделились результатами исследования. Согласно полученным данным, 90 процентов армянского коньяка в РФ производится с существенными нарушениями.

Ранее врач Александр Умнов объяснил, что вино вызывает такую же зависимость, как и любой алкоголь.

Изготовители применяют в производстве не виноградный, а другой спирт, что противоречит технологии производства коньячной продукции.

"Поэтому зачастую производители добавляют не виноградный дистиллят, из которого только и должен состоять коньяк, а зерновой ректификат — спирт высокой степени очистки, не обладающий вкусом и ярким ароматом, — цитирует слова члена Российской ассоциации сомелье Андрея Зотова "Вечерняя Москва".

Эксперты предупреждают, что изготовленный не по правилам коньяк может быть ядом для организма.

Уточнения

Коньяк (фр Cognac) — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Пуату — Шаранта. Департамент округа — Шаранта. Супрефектура — Коньяк. Население округа на 2006 год составляло 91 004 человек. Плотность населения составляет 73 чел./км². Площадь округа составляет всего 1240 км². == См. также == Список округов Франции Список префектур и супрефектур Франции == Ссылки == Национальный институт статистики — округ Коньяк (фр.)