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"Это показатель качества": выбрать сладкую и спелую дыню можно всего по одному признаку, объяснила диетолог

Диетолог Соломатина: при выборе дыни ориентируйтесь на аромат
0:51
Еда

При покупке дыни прежде всего нужно ориентироваться на запах — это главный показатель качества бахчевой культуры, рассказала изданию "Вечерняя Москва" врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог Соломатина: при выборе дыни ориентируйтесь на аромат
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, если у дыни отсутствует аромат, значит, её либо сорвали недозревшей, либо искусственно ускорили созревание. Есть такой фрукт можно, но он будет безвкусным, пояснила Соломатина.

Диетолог предостерегла от покупки дыни с вмятинами — они могут быть признаком процессов гниения, которые затронули мякоть. Такой плод уже опасен — человек может отравиться, предупредила эксперт.

Как и арбуз, дыню лучше не есть до самой корки, так как именно в ней и прилегающей мякоти скапливается больше всего нитратов, подытожила врач.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура. Родиной дыни считается Средняя Азия и Малая Азия. Дыня — тепло- и светолюбивое растение, устойчивое к засолению почвы и засухе, плохо переносит повышенную влажность воздуха. На одном растении в зависимости от сорта и места возделывания может сформироваться от двух до восьми плодов, массой от 1,5 до 10 кг. Плод дыни — тыквина — имеет шаровидную или цилиндрическую форму, зелёной, жёлтой, коричневой или белой окраски, как правило с зелёными полосками. Период вызревания — от двух до шести месяцев.

Выбор — предпочтение одних вариантов множеству других или отказ от одних вариантов в пользу других.

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ (ЛАВ), обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей. Запах чего-либо (растений, животных, натуральных и синтетических материалов) возникает из-за выработки, выделения и улетучивания (испарения, переноса воздухом) молекул веществ, обладающих способностью возбуждать обонятельные рецепторы и вызывать ощущение запаха.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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