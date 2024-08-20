"Это показатель качества": выбрать сладкую и спелую дыню можно всего по одному признаку, объяснила диетолог

Диетолог Соломатина: при выборе дыни ориентируйтесь на аромат

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

При покупке дыни прежде всего нужно ориентироваться на запах — это главный показатель качества бахчевой культуры, рассказала изданию "Вечерняя Москва" врач-диетолог Елена Соломатина.

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По словам эксперта, если у дыни отсутствует аромат, значит, её либо сорвали недозревшей, либо искусственно ускорили созревание. Есть такой фрукт можно, но он будет безвкусным, пояснила Соломатина.

Диетолог предостерегла от покупки дыни с вмятинами — они могут быть признаком процессов гниения, которые затронули мякоть. Такой плод уже опасен — человек может отравиться, предупредила эксперт.

Как и арбуз, дыню лучше не есть до самой корки, так как именно в ней и прилегающей мякоти скапливается больше всего нитратов, подытожила врач.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура. Родиной дыни считается Средняя Азия и Малая Азия. Дыня — тепло- и светолюбивое растение, устойчивое к засолению почвы и засухе, плохо переносит повышенную влажность воздуха. На одном растении в зависимости от сорта и места возделывания может сформироваться от двух до восьми плодов, массой от 1,5 до 10 кг. Плод дыни — тыквина — имеет шаровидную или цилиндрическую форму, зелёной, жёлтой, коричневой или белой окраски, как правило с зелёными полосками. Период вызревания — от двух до шести месяцев.

Выбор — предпочтение одних вариантов множеству других или отказ от одних вариантов в пользу других.

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ (ЛАВ), обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей. Запах чего-либо (растений, животных, натуральных и синтетических материалов) возникает из-за выработки, выделения и улетучивания (испарения, переноса воздухом) молекул веществ, обладающих способностью возбуждать обонятельные рецепторы и вызывать ощущение запаха.