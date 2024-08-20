Рецепт вкуснейшей намазки из кабачка и моркови — подойдёт не только для хлеба

Намазку из кабачка и моркови можно использовать не только для хлеба, но и для макарон в качестве соуса, а также других продуктов. Рассказываем, как приготовить это вкусное блюдо.
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Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.