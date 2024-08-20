Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Индии найден древний терракотовый трубопровод, подтверждающий развитые водные системы
Из-за каких ошибок интерьер кухни всегда будет выглядеть плохо
GM сократит более 1000 инженеров-программистов
Подолог Елена Лапатина посоветовала стельки для профилактики мозолей на ногах
Диетолог не советует есть слишком много винограда и арбуза из-за высокого гликемического индекса
Мужчина и женщина в США сразились в бое по грэпплингу
Подростков, которые сбили на электросамокате детскую коляску в Екатеринбурге, поймали
Самодельная маска для лица с кофе и алоэ вера
В Свердловской нашли тела супругов, которые погибли во время рыбалки

Рецепт вкуснейшей намазки из кабачка и моркови — подойдёт не только для хлеба

Подойдёт ко многим блюдам: рецепт намазки из кабачка и моркови
0:48
Еда

Намазку из кабачка и моркови можно использовать не только для хлеба, но и для макарон в качестве соуса, а также других продуктов. Рассказываем, как приготовить это вкусное блюдо.

Подойдёт ко многим блюдам: рецепт намазки из кабачка и моркови
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Плавленый сыр — 150 г
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать кабачок и морковь.
  2. Промазать форму для запекания подсолнечным маслом. Выложить в ёмкость кабачок и морковь. Посолить.
  3. Отправить овощи в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. 
  4. По прошествии времени соединить в блендере морковь, кабачок и плавленый сыр. Взбить. Намазка готова!

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
В США оценили уничтожение британского Challenger 2 под Курском
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин Лукашенко заявил, что Зеленского свои же могут ликвидировать как предателя Дмитрий Плотников
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Падение спроса на сталь в Китае: в Европе закрывают заводы и увольняют сотрудников
Падение спроса на сталь в Китае: в Европе закрывают заводы и увольняют сотрудников
Последние материалы
В Индии найден древний терракотовый трубопровод, подтверждающий развитые водные системы
Из-за каких ошибок интерьер кухни всегда будет выглядеть плохо
GM сократит более 1000 инженеров-программистов
Подолог Елена Лапатина посоветовала стельки для профилактики мозолей на ногах
Подойдёт ко многим блюдам: рецепт намазки из кабачка и моркови
Диетолог не советует есть слишком много винограда и арбуза из-за высокого гликемического индекса
Мужчина и женщина в США сразились в бое по грэпплингу
Подростков, которые сбили на электросамокате детскую коляску в Екатеринбурге, поймали
Самодельная маска для лица с кофе и алоэ вера
В Свердловской нашли тела супругов, которые погибли во время рыбалки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.