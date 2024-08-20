Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт предупредила о рисках покупки туров с большими скидками
Врач-психотерапевт рассказал о положительный свойствах лени
Индия лидирует по количеству пользователей ChatGPT
Психиатр перечислил главные признаки клинической депрессии
90 процентов армянских коньяков в РФ — яд для организма
Первую ракетку мира Синнера не дисквалифицируют после положительных допинг-проб
Новый чип Tensor G4 в Pixel 9 Pro XL испытывает сложности с троттлингом
Ваша тыква будет крупной и сладкой! Подкормки, которые помогут в августе
Что нужно знать студентам о полисе ОМС перед началом учебного года

Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне

Хотите попробовать лучшую жареную картошку? Узнайте, как её правильно приготовить
2:51
Еда

Картофель — одно из самых популярных и универсальных овощных блюд во многих кухнях мира. Жареная картошка, или "фри", как её часто называют, — это простое и в то же время невероятно вкусное и аппетитное блюдо, которое любят и дети, и взрослые. Как приготовить картошку, чтобы она получилась поджаристой снаружи и мягкой внутри? Давайте разберёмся в тонкостях этого процесса.

Хотите попробовать лучшую жареную картошку? Узнайте, как её правильно приготовить
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Выбор картофеля

Для идеальной жареной картошки лучше всего подходят сорта картофеля с высоким содержанием крахмала, такие как Розара, Ред Скарлетт или Гала. Они имеют плотную структуру и при жарке образуют красивую хрустящую корочку. Избегайте сортов с высоким содержанием воды — они будут разваливаться при жарке.

Перед жаркой картофель нужно тщательно вымыть и очистить от кожуры. Некоторые кулинары предпочитают оставлять тонкую кожуру, она придает картофелю дополнительную хрустящую текстуру.

Нарезка картофеля

Традиционно картофель для жарки нарезают соломкой или брусочками одинаковой толщины, чтобы они равномерно пропекались. Толщина ломтиков обычно составляет 0,5-1 см. Слишком тонкие ломтики могут быстро подгореть, а слишком толстые — наоборот, останутся недожаренными внутри.

Можно также разрезать картофель кубиками или дольками, если вы хотите получить более оригинальную форму. Главное — размер нарезки должен быть единообразным.

Жарка картофеля

Для идеальной хрустящей картошки важно соблюдать правильную температуру масла. Оно должно быть хорошо разогрето до 180-190°C. Если масло недостаточно горячее, картофель будет впитывать его и получится жирным, а если слишком горячее — быстро подгорит снаружи, оставаясь сырым внутри.

Картофель следует опускать в масло небольшими порциями, чтобы оно хорошо прогревалось. Периодически помешивайте и переворачивайте ломтики, чтобы они равномерно зажарились. Общее время жарки обычно составляет 10-15 минут.

Готовую картошку выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы собрать лишнее масло. Посолите ее по вкусу. Чтобы картофель получился хрустящим, можно также посыпать его сухими приправами или натертым сыром.

Секреты идеальной жареной картошки:

  • используйте картофель с высоким содержанием крахмала;
  • нарежьте его ломтиками одинаковой толщины;
  • масло должно быть хорошо разогрето до 180-190°C;
  • обжаривайте картофель небольшими порциями, помешивая;
  • готовую картошку обсушите на бумажных полотенцах.

 

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
В Курской области ВСУ теряют личный состав больше "средних показателей" Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ
В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Последние материалы
Эксперт предупредила о рисках покупки туров с большими скидками
Врач-психотерапевт рассказал о положительный свойствах лени
Индия лидирует по количеству пользователей ChatGPT
Психиатр перечислил главные признаки клинической депрессии
Хотите попробовать лучшую жареную картошку? Узнайте, как её правильно приготовить
90 процентов армянских коньяков в РФ — яд для организма
Первую ракетку мира Синнера не дисквалифицируют после положительных допинг-проб
Новый чип Tensor G4 в Pixel 9 Pro XL испытывает сложности с троттлингом
Ваша тыква будет крупной и сладкой! Подкормки, которые помогут в августе
Что нужно знать студентам о полисе ОМС перед началом учебного года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.