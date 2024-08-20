Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне

Хотите попробовать лучшую жареную картошку? Узнайте, как её правильно приготовить

2:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель — одно из самых популярных и универсальных овощных блюд во многих кухнях мира. Жареная картошка, или "фри", как её часто называют, — это простое и в то же время невероятно вкусное и аппетитное блюдо, которое любят и дети, и взрослые. Как приготовить картошку, чтобы она получилась поджаристой снаружи и мягкой внутри? Давайте разберёмся в тонкостях этого процесса.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Выбор картофеля

Для идеальной жареной картошки лучше всего подходят сорта картофеля с высоким содержанием крахмала, такие как Розара, Ред Скарлетт или Гала. Они имеют плотную структуру и при жарке образуют красивую хрустящую корочку. Избегайте сортов с высоким содержанием воды — они будут разваливаться при жарке.

Перед жаркой картофель нужно тщательно вымыть и очистить от кожуры. Некоторые кулинары предпочитают оставлять тонкую кожуру, она придает картофелю дополнительную хрустящую текстуру.

Нарезка картофеля

Традиционно картофель для жарки нарезают соломкой или брусочками одинаковой толщины, чтобы они равномерно пропекались. Толщина ломтиков обычно составляет 0,5-1 см. Слишком тонкие ломтики могут быстро подгореть, а слишком толстые — наоборот, останутся недожаренными внутри.

Можно также разрезать картофель кубиками или дольками, если вы хотите получить более оригинальную форму. Главное — размер нарезки должен быть единообразным.

Жарка картофеля

Для идеальной хрустящей картошки важно соблюдать правильную температуру масла. Оно должно быть хорошо разогрето до 180-190°C. Если масло недостаточно горячее, картофель будет впитывать его и получится жирным, а если слишком горячее — быстро подгорит снаружи, оставаясь сырым внутри.

Картофель следует опускать в масло небольшими порциями, чтобы оно хорошо прогревалось. Периодически помешивайте и переворачивайте ломтики, чтобы они равномерно зажарились. Общее время жарки обычно составляет 10-15 минут.

Готовую картошку выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы собрать лишнее масло. Посолите ее по вкусу. Чтобы картофель получился хрустящим, можно также посыпать его сухими приправами или натертым сыром.

Секреты идеальной жареной картошки:

используйте картофель с высоким содержанием крахмала;

нарежьте его ломтиками одинаковой толщины;

масло должно быть хорошо разогрето до 180-190°C;

обжаривайте картофель небольшими порциями, помешивая;

готовую картошку обсушите на бумажных полотенцах.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.