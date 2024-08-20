Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами

Вкусный и быстрый завтрак за 15 минут: рецепт с творогом и овсянкой

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — идеальный выбор для быстрого и сытного завтрака. Всего за 15 минут вы сможете приготовить вкусное и питательное блюдо, которое станет отличным началом дня. Простые ингредиенты и минимальное время на приготовление — то, что нужно для утреннего блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, PDM

Ингредиенты:

3 яйца;

3 ст. л. творога;

3 ст. л. овсяных хлопьев;

2 щепотки соли;

50 мл кефира;

1 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления:

Разбейте яйца в миску. Добавьте соль и влейте кефир. Взбивайте смесь несколько минут. Всыпьте овсяные хлопья и перемешайте. Оставьте тесто на пять минут, чтобы хлопья набухли. Добавьте творог и разомните его вилкой. Выложите тесто на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Блюдо готово! Подавайте его с фруктами, сладким соусом или мясной нарезкой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Завтрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.