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Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами

Вкусный и быстрый завтрак за 15 минут: рецепт с творогом и овсянкой
1:07
Еда

Этот рецепт — идеальный выбор для быстрого и сытного завтрака. Всего за 15 минут вы сможете приготовить вкусное и питательное блюдо, которое станет отличным началом дня. Простые ингредиенты и минимальное время на приготовление — то, что нужно для утреннего блюда.

Вкусный и быстрый завтрак за 15 минут: рецепт с творогом и овсянкой
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, PDM

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 3 ст. л. творога;
  • 3 ст. л. овсяных хлопьев;
  • 2 щепотки соли;
  • 50 мл кефира;
  • 1 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Разбейте яйца в миску. Добавьте соль и влейте кефир.
  2. Взбивайте смесь несколько минут.
  3. Всыпьте овсяные хлопья и перемешайте. Оставьте тесто на пять минут, чтобы хлопья набухли.
  4. Добавьте творог и разомните его вилкой.
  5. Выложите тесто на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Блюдо готово! Подавайте его с фруктами, сладким соусом или мясной нарезкой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Завтрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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