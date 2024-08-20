Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами

Этот рецепт — идеальный выбор для быстрого и сытного завтрака. Всего за 15 минут вы сможете приготовить вкусное и питательное блюдо, которое станет отличным началом дня. Простые ингредиенты и минимальное время на приготовление — то, что нужно для утреннего блюда.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Приятного аппетита!
Завтрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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