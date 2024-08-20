Как приготовить низкокалорийный салат

Готовим низкокалорийный салат: что в него добавить для сытости

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбирайте много овощей

Наполните салат яркими овощами, такими как листья салата, шпинат, помидоры, огурцы и болгарский перец. Они содержат мало калорий и много питательных веществ.

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Добавьте белок

Включите в салат нежирные белки, такие как курица-гриль, индейка, тофу или бобы. Белок помогает чувствовать себя сытым, не добавляя слишком много калорий.

Добавьте полезные жиры

Добавьте небольшое количество полезных жиров, таких как оливковое масло, авокадо или щепотка орехов. Эти жиры придают отличный вкус и делают ваш салат более сытным.

Заправка

Будьте внимательны к заправке. Используйте заправки, приготовленные на оливковом масле или на основе йогурта.

Зелень и специи

Добавьте свежую зелень и специи, чтобы усилить вкус без лишних калорий. Попробуйте базилик, мяту, кинзу или щепотку тмина.