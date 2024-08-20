Как приготовить низкокалорийный салат

Наполните салат яркими овощами, такими как листья салата, шпинат, помидоры, огурцы и болгарский перец. Они содержат мало калорий и много питательных веществ.
Включите в салат нежирные белки, такие как курица-гриль, индейка, тофу или бобы. Белок помогает чувствовать себя сытым, не добавляя слишком много калорий.
Добавьте небольшое количество полезных жиров, таких как оливковое масло, авокадо или щепотка орехов. Эти жиры придают отличный вкус и делают ваш салат более сытным.
Будьте внимательны к заправке. Используйте заправки, приготовленные на оливковом масле или на основе йогурта.
Добавьте свежую зелень и специи, чтобы усилить вкус без лишних калорий. Попробуйте базилик, мяту, кинзу или щепотку тмина.
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