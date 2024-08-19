Пышные тыквенно-морковные маффины с грецкими орехами: яркая и полезная выпечка к чаю

Рецепт морковно-тыквенных маффинов с грецкими орехами

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Август — время урожая сладкой моркови и сочной тыквы. Из даров природы можно приготовить не только первые и вторые блюда, но и вкусные полезные десерты, например, морковно-тыквенные мини-кексы (маффины) с грецкими орехами по нашему рецепту. По желанию в выпечку можно добавить цукаты, шоколад и другие ингредиенты на ваш вкус.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Морковь — 100 г.

Тыква очищенная — 100 г.

Яйца — 3 шт.

Сахар — 50 г.

Мука — 210 г.

Орехи грецкие ли любые другие — 40 г.

Масло растительное — 80 г.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка.

Сахарная пудра — 1 ч. л.

Приготовление:

Очищенную морковь и тыкву натрите на мелкой терке. Если тыква слишком сочная, немного отожмите массу. В миску разбейте яйца и добавьте сахар. Взбейте немного венчиком и влейте растительное масло. Снова взбейте венчиком. Добавьте к яйцам и сахару натёртые морковь и тыкву, мелко нарубленные грецкие орехи. Всыпьте примерно половину муки, щепотку соли и разрыхлитель. Перемешайте. Всыпьте остальную муку и снова перемешайте. Тесто должно быть достаточно густым. Если много сока от тыквы, количество муки нужно увеличить. Выложите тесто в форму для кексов. Выпекайте в духовке на 180 °С на среднем уровне, без конвекции, в течение 25 минут. После этого уменьшите температуру до 170 °С и выпекайте кексы ещё 10 минут. Готовые тыквенно-морковные маффины посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Приятного чаепития!

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Обычно маффин помещается в ладони взрослого человека. Можно также выделить маффины, изготовленные из кукурузной муки. В маффин добавляются такие продукты как черника, шоколадная стружка, малина, корица, тыква, орехи, банан, апельсин, персик, земляника, морковь, лимон и т. д.