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Пышные тыквенно-морковные маффины с грецкими орехами: яркая и полезная выпечка к чаю

Рецепт морковно-тыквенных маффинов с грецкими орехами
2:29
Еда

Август — время урожая сладкой моркови и сочной тыквы. Из даров природы можно приготовить не только первые и вторые блюда, но и вкусные полезные десерты, например, морковно-тыквенные мини-кексы (маффины) с грецкими орехами по нашему рецепту. По желанию в выпечку можно добавить цукаты, шоколад и другие ингредиенты на ваш вкус.

Рецепт морковно-тыквенных маффинов с грецкими орехами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Морковь — 100 г.
  • Тыква очищенная — 100 г.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 50 г.
  • Мука — 210 г.
  • Орехи грецкие ли любые другие — 40 г.
  • Масло растительное — 80 г.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка.
  • Сахарная пудра — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Очищенную морковь и тыкву натрите на мелкой терке. Если тыква слишком сочная, немного отожмите массу.
  2. В миску разбейте яйца и добавьте сахар. Взбейте немного венчиком и влейте растительное масло. Снова взбейте венчиком.
  3. Добавьте к яйцам и сахару натёртые морковь и тыкву, мелко нарубленные грецкие орехи.
  4. Всыпьте примерно половину муки, щепотку соли и разрыхлитель. Перемешайте.
  5. Всыпьте остальную муку и снова перемешайте. Тесто должно быть достаточно густым. Если много сока от тыквы, количество муки нужно увеличить.
  6. Выложите тесто в форму для кексов.
  7. Выпекайте в духовке на 180 °С на среднем уровне, без конвекции, в течение 25 минут. После этого уменьшите температуру до 170 °С и выпекайте кексы ещё 10 минут.
  8. Готовые тыквенно-морковные маффины посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Приятного чаепития!

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Обычно маффин помещается в ладони взрослого человека. Можно также выделить маффины, изготовленные из кукурузной муки. В маффин добавляются такие продукты как черника, шоколадная стружка, малина, корица, тыква, орехи, банан, апельсин, персик, земляника, морковь, лимон и т. д.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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