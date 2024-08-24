Как приготовить вкусный имбирный квас — понадобится 5 ингредиентов

Имбирный квас в домашних условиях — пошаговый рецепт

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкусного имбирного кваса. Приготовить его не так сложно, как может показаться. Раскрываем рецепт этого напитка.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.Icon (Mricon), CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

Корень имбиря — 3 см

Вода — 1 л

Сахар — 3 ст.л.

Лимон — 1 шт.

Дрожжи сухие — 10 г

Приготовление:

Очистить имбирь от кожуры. Измельчить его с помощью блендера. Выжать немного сока из лимона. В стеклянную ёмкость засыпать сахар и дрожжи. Добавить лимонный сок и измельчённый имбирь. Залить содержимое ёмкости водой комнатной температуры. Аккуратно перемешать и накрыть тканью. Оставить на сутки при комнатной температуре. По прошествии времени ещё раз перемешать напиток. Процедить его через сито. Разлить квас по бутылкам и поставить в прохладное место на 3 суток. Напиток готов!