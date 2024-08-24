Как приготовить вкусный имбирный квас — понадобится 5 ингредиентов
Имбирный квас в домашних условиях — пошаговый рецепт
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Представляем вашему вниманию рецепт вкусного имбирного кваса. Приготовить его не так сложно, как может показаться. Раскрываем рецепт этого напитка.
Фото: commons.wikimedia.org by Mr.Icon (Mricon), CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- Корень имбиря — 3 см
- Вода — 1 л
- Сахар — 3 ст.л.
- Лимон — 1 шт.
- Дрожжи сухие — 10 г
Приготовление:
- Очистить имбирь от кожуры. Измельчить его с помощью блендера.
- Выжать немного сока из лимона.
- В стеклянную ёмкость засыпать сахар и дрожжи. Добавить лимонный сок и измельчённый имбирь.
- Залить содержимое ёмкости водой комнатной температуры. Аккуратно перемешать и накрыть тканью. Оставить на сутки при комнатной температуре.
- По прошествии времени ещё раз перемешать напиток. Процедить его через сито. Разлить квас по бутылкам и поставить в прохладное место на 3 суток. Напиток готов!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру