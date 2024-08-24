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Как приготовить вкусный имбирный квас — понадобится 5 ингредиентов

Имбирный квас в домашних условиях — пошаговый рецепт
1:01
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкусного имбирного кваса. Приготовить его не так сложно, как может показаться. Раскрываем рецепт этого напитка.

Имбирный квас в домашних условиях — пошаговый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Mr.Icon (Mricon), CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • Корень имбиря — 3 см
  • Вода — 1 л
  • Сахар — 3 ст.л.
  • Лимон — 1 шт.
  • Дрожжи сухие — 10 г

Приготовление:

  1. Очистить имбирь от кожуры. Измельчить его с помощью блендера.
  2. Выжать немного сока из лимона.
  3. В стеклянную ёмкость засыпать сахар и дрожжи. Добавить лимонный сок и измельчённый имбирь. 
  4. Залить содержимое ёмкости водой комнатной температуры. Аккуратно перемешать и накрыть тканью. Оставить на сутки при комнатной температуре.
  5. По прошествии времени ещё раз перемешать напиток. Процедить его через сито. Разлить квас по бутылкам и поставить в прохладное место на 3 суток. Напиток готов!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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