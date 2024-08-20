Как сделать вкусные и ароматные гренки из чёрного хлеба с чесноком

Рецепт ароматных чесночных гренок из чёрного хлеба

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Гренки из чёрного хлеба с чесноком можно использовать как закуску или подавать к супам.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты: 200 г чёрного хлеба, 80 г твёрдого сыра, 1 ст. л. с горкой майонеза, 1 ст. л. с горкой йогурта, 2 зубчика чеснока, 4 ст. л. растительного масла, соль по вкусу.

Процесс приготовления:

С хлеба аккуратно срежьте корочку и нарежьте его небольшими брусочками шириной по 2 сантиметра. На сковороду налейте масло, нагрейте, сделайте огонь чуть выше среднего и выложите кусочки хлеба. Когда хлеб подрумянится, переверните и подрумяньте другую сторону. Внутри хлеб должен оставаться мягким. Выложите хлеб на салфетку, чтобы лишнее масло впиталось. Посолите кусочки по всей поверхности и смажьте очищенным зубчиком чеснока. Гренки готовы. Приготовьте соус: натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке. В небольшой миске смешайте майонез и натуральный йогурт, добавьте туда сыр и перемешайте.

Приятного аппетита!

Уточнения

Гре́нки́ (гренки-сухарики, крутоны от фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения (жарочные шкафы, тостеры и другие).

Ржано́й хлеб (чёрный хлеб) — хлеб из ржаной муки (обойной, обдирной или сеяной).