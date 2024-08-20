Как сделать вкусные и ароматные гренки из чёрного хлеба с чесноком

Гренки из чёрного хлеба с чесноком можно использовать как закуску или подавать к супам.
Ингредиенты: 200 г чёрного хлеба, 80 г твёрдого сыра, 1 ст. л. с горкой майонеза, 1 ст. л. с горкой йогурта, 2 зубчика чеснока, 4 ст. л. растительного масла, соль по вкусу.
Процесс приготовления:
Приятного аппетита!
Гре́нки́ (гренки-сухарики, крутоны от фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения (жарочные шкафы, тостеры и другие).
Ржано́й хлеб (чёрный хлеб) — хлеб из ржаной муки (обойной, обдирной или сеяной).
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