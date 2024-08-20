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Как сделать вкусные и ароматные гренки из чёрного хлеба с чесноком

Рецепт ароматных чесночных гренок из чёрного хлеба
1:11
Еда

Гренки из чёрного хлеба с чесноком можно использовать как закуску или подавать к супам.

Рецепт ароматных чесночных гренок из чёрного хлеба
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты: 200 г чёрного хлеба, 80 г твёрдого сыра, 1 ст. л. с горкой майонеза, 1 ст. л. с горкой йогурта, 2 зубчика чеснока, 4 ст. л. растительного масла, соль по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. С хлеба аккуратно срежьте корочку и нарежьте его небольшими брусочками шириной по 2 сантиметра.
  2. На сковороду налейте масло, нагрейте, сделайте огонь чуть выше среднего и выложите кусочки хлеба.
  3. Когда хлеб подрумянится, переверните и подрумяньте другую сторону. Внутри хлеб должен оставаться мягким.
  4. Выложите хлеб на салфетку, чтобы лишнее масло впиталось. Посолите кусочки по всей поверхности и смажьте очищенным зубчиком чеснока. Гренки готовы.
  5. Приготовьте соус: натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке. В небольшой миске смешайте майонез и натуральный йогурт, добавьте туда сыр и перемешайте.

Приятного аппетита!

Уточнения

Гре́нки́ (гренки-сухарики, крутоны от фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения (жарочные шкафы, тостеры и другие).

Ржано́й хлеб (чёрный хлеб) — хлеб из ржаной муки (обойной, обдирной или сеяной).

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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