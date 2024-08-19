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Для пикника: как приготовить закуску из лаваша с сыром и зеленью

Закуска из лаваша с сыром и зеленью: вкусно и просто
0:53
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусной и простой в приготовлении закуски из лаваша с сыром и зеленью. Блюдо идеально подойдёт для пикника. Рассказываем, как его приготовить.

Закуска из лаваша с сыром и зеленью: вкусно и просто
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Лаваш — 1 шт.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 250 г
  • Укроп — 1 пучок
  • Сметана — 3 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 3 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нашинковать укроп.
  2. Сыр и яйца натереть на тёрке.
  3. В миске соединить укроп, яйца и сыр. Добавить соль и сметану. Перемешать.
  4. Нарезать лаваш крупными полосками. На каждую из них добавить начинку и разровнять её. Свернуть в рулетики.
  5. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить закуску до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока. В англоязычных изданиях именуется также «армянский ломкий хлеб», «армянская лепёшка», «ломкий хлеб», «параки».

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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