Для пикника: как приготовить закуску из лаваша с сыром и зеленью

Закуска из лаваша с сыром и зеленью: вкусно и просто

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусной и простой в приготовлении закуски из лаваша с сыром и зеленью. Блюдо идеально подойдёт для пикника. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Лаваш — 1 шт.

Яйцо — 3 шт.

Твёрдый сыр — 250 г

Укроп — 1 пучок

Сметана — 3 ст.л.

Подсолнечное масло — 3 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нашинковать укроп. Сыр и яйца натереть на тёрке. В миске соединить укроп, яйца и сыр. Добавить соль и сметану. Перемешать. Нарезать лаваш крупными полосками. На каждую из них добавить начинку и разровнять её. Свернуть в рулетики. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить закуску до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока. В англоязычных изданиях именуется также «армянский ломкий хлеб», «армянская лепёшка», «ломкий хлеб», «параки».