Для пикника: как приготовить закуску из лаваша с сыром и зеленью

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусной и простой в приготовлении закуски из лаваша с сыром и зеленью. Блюдо идеально подойдёт для пикника. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты:
Лаваш — 1 шт.
Яйцо — 3 шт.
Твёрдый сыр — 250 г
Укроп — 1 пучок
Сметана — 3 ст.л.
Подсолнечное масло — 3 ст.л.
Соль — по вкусу
Приготовление:
Нашинковать укроп.
Сыр и яйца натереть на тёрке.
В миске соединить укроп, яйца и сыр. Добавить соль и сметану. Перемешать.
Нарезать лаваш крупными полосками. На каждую из них добавить начинку и разровнять её. Свернуть в рулетики.
На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить закуску до золотистой корочки. Приятного аппетита!
Уточнения
Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
В англоязычных изданиях именуется также «армянский ломкий хлеб», «армянская лепёшка», «ломкий хлеб», «параки».
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