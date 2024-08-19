Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Естественная сушка или фен: как правильно заботиться о волосах
На Пхукете туристы из Сингапура попали в больницу после конфликта с охранником отеля
Российский газ продолжает поступать в Европу
Ортопед Завадская: как вовремя обнаружить проблемы с походкой у детей
Ретинол: как правильно использовать мощный ингредиент в уходе за кожей
Злые коты: 4 породы, которые могут испортить вам жизнь
Никита Нагорный и его супруга Дарья Нагорная организовали открытую тренировку в московском спорткомплексе
Как подкормить помидоры в августе для увеличения урожая
Ален Делон: трагедия жизни и борьбы за наследство великого актера

Готовим вкуснейшую солёную карамель: подойдёт и для десертов, и для блинчиков

Как приготовить солёную карамель: простой рецепт
1:19
Еда

Как правильно употреблять соленую карамель

Соленую карамель используют в качестве начинки для шоколадных конфет, добавляют в напитки и разнообразные десерты: чизкейк, брауни, макаруны. Им поливают тосты, блинчики и другую выпечку.

Как приготовить солёную карамель: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Toben, CC BY-SA 4.0

Продукт можно сочетать с жареным арахисом, молочным шоколадом, мороженым, печеньем, фруктами, кофе.

Как делают карамель

Принцип приготовления карамели прост.

Для начала в кастрюлю с толстым дном насыпаем сахар и добавляем немного воды. Помешивая, растопите сахар на медленном огне. При этом помешивать нужно только до тех пор, пока не растворятся все частички сахара.

Сироп должен "кипеть" несколько минут, а если его постоянно помешивать, то он будет кристаллизоваться.

Температура масла не имеет значения, поэтому его не нужно предварительно подогревать до комнатной температуры. Нарезаем его кубиками. Снимите кастрюлю с карамелью с огня и добавьте в кипящую массу сливочное масло, хорошо размешайте. Добавляйте масло в карамель порциями, помешивая смесь лопаткой.

Добавьте в карамельную смесь соль.  Соль усиливает вкус карамели и придает  пикантную нотку.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Авантюра Зеленского в Курской области съела все резервы и запасы ВСУ Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Последние материалы
На Пхукете туристы из Сингапура попали в больницу после конфликта с охранником отеля
Российский газ продолжает поступать в Европу
Ретинол: как правильно использовать мощный ингредиент в уходе за кожей
Ортопед Завадская: как вовремя обнаружить проблемы с походкой у детей
Как приготовить солёную карамель: простой рецепт
Злые коты: 4 породы, которые могут испортить вам жизнь
Никита Нагорный и его супруга Дарья Нагорная организовали открытую тренировку в московском спорткомплексе
Как подкормить помидоры в августе для увеличения урожая
Ален Делон: трагедия жизни и борьбы за наследство великого актера
Как ухаживать за кожей без привычных средств: советы косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.