Готовим вкуснейшую солёную карамель: подойдёт и для десертов, и для блинчиков

Как приготовить солёную карамель: простой рецепт

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Как правильно употреблять соленую карамель

Соленую карамель используют в качестве начинки для шоколадных конфет, добавляют в напитки и разнообразные десерты: чизкейк, брауни, макаруны. Им поливают тосты, блинчики и другую выпечку.

Фото: commons.wikimedia.org by Toben, CC BY-SA 4.0

Продукт можно сочетать с жареным арахисом, молочным шоколадом, мороженым, печеньем, фруктами, кофе.

Как делают карамель

Принцип приготовления карамели прост.

Для начала в кастрюлю с толстым дном насыпаем сахар и добавляем немного воды. Помешивая, растопите сахар на медленном огне. При этом помешивать нужно только до тех пор, пока не растворятся все частички сахара.

Сироп должен "кипеть" несколько минут, а если его постоянно помешивать, то он будет кристаллизоваться.

Температура масла не имеет значения, поэтому его не нужно предварительно подогревать до комнатной температуры. Нарезаем его кубиками. Снимите кастрюлю с карамелью с огня и добавьте в кипящую массу сливочное масло, хорошо размешайте. Добавляйте масло в карамель порциями, помешивая смесь лопаткой.

Добавьте в карамельную смесь соль. Соль усиливает вкус карамели и придает пикантную нотку.