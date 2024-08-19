Готовим вкуснейшую солёную карамель: подойдёт и для десертов, и для блинчиков

Соленую карамель используют в качестве начинки для шоколадных конфет, добавляют в напитки и разнообразные десерты: чизкейк, брауни, макаруны. Им поливают тосты, блинчики и другую выпечку.
Продукт можно сочетать с жареным арахисом, молочным шоколадом, мороженым, печеньем, фруктами, кофе.
Принцип приготовления карамели прост.
Для начала в кастрюлю с толстым дном насыпаем сахар и добавляем немного воды. Помешивая, растопите сахар на медленном огне. При этом помешивать нужно только до тех пор, пока не растворятся все частички сахара.
Сироп должен "кипеть" несколько минут, а если его постоянно помешивать, то он будет кристаллизоваться.
Температура масла не имеет значения, поэтому его не нужно предварительно подогревать до комнатной температуры. Нарезаем его кубиками. Снимите кастрюлю с карамелью с огня и добавьте в кипящую массу сливочное масло, хорошо размешайте. Добавляйте масло в карамель порциями, помешивая смесь лопаткой.
Добавьте в карамельную смесь соль. Соль усиливает вкус карамели и придает пикантную нотку.
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