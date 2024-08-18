Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда

Ароматный и насыщенный плов — один из самых популярных национальных блюд Востока. Его готовят во многих странах, и у каждого рецепта есть свои секреты и особенности. Сегодня мы познакомим вас с классическим рецептом плова, который точно порадует ваших близких.
Секрет вкусного плова — в правильном сочетании ингредиентов и терпеливом, медленном приготовлении. Следуя этому рецепту, вы гарантированно получите насыщенное, ароматное и очень аппетитное блюдо! Приятного аппетита!
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок. == Литература == Похлёбкин В. В. Плов // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 291—292. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Ратушный А. С. Плов // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 274—276. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9. Плов // Культура питания. Энциклопедический справочник / Под ред. И. А. Чаховского. — 3-е издание. — Мн.: «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки», 1993. — С. 282. — 540 с. — ISBN 5-85700-122-6.
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