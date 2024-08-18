Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда

Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматный и насыщенный плов — один из самых популярных национальных блюд Востока. Его готовят во многих странах, и у каждого рецепта есть свои секреты и особенности. Сегодня мы познакомим вас с классическим рецептом плова, который точно порадует ваших близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

рис (лучше использовать сорта басмати или круглозерный) — 1,5 стакана;

говядина (или баранина) — 500 г;

морковь — 2-3 средних;

лук репчатый — 1 крупная головка;

масло растительное — 3-4 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

зира, барбарис, лавровый лист (по желанию).

Приготовление:

Промойте рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Оставьте его в воде на 30 минут. Нарежьте мясо крупными кубиками. Обжарьте его на растительном масле до образования румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук и обжарьте до золотистого цвета. Натрите морковь на средней терке и также отправьте в казан. Обжаривайте все вместе 5-7 минут. Слейте воду с риса и выложите его в казан к мясу и овощам. Перемешайте все ингредиенты. Залейте рис таким количеством воды, чтобы она покрывала содержимое на 1 см. Посолите и поперчите по вкусу. Накройте казан плотно крышкой и тушите плов на медленном огне около 40 минут. Не открывайте крышку во время процесса. За 10 минут до готовности можно добавить специи — зиру, барбарис, лавровый лист. Они придадут блюду дополнительный аромат. Готовый плов аккуратно переложите на блюдо, украсьте свежей зеленью. Подавайте горячим.

Секрет вкусного плова — в правильном сочетании ингредиентов и терпеливом, медленном приготовлении. Следуя этому рецепту, вы гарантированно получите насыщенное, ароматное и очень аппетитное блюдо! Приятного аппетита!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок. == Литература == Похлёбкин В. В. Плов // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 291—292. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Ратушный А. С. Плов // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 274—276. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9. Плов // Культура питания. Энциклопедический справочник / Под ред. И. А. Чаховского. — 3-е издание. — Мн.: «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки», 1993. — С. 282. — 540 с. — ISBN 5-85700-122-6.