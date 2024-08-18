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Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда

Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
2:07
Еда

Ароматный и насыщенный плов — один из самых популярных национальных блюд Востока. Его готовят во многих странах, и у каждого рецепта есть свои секреты и особенности. Сегодня мы познакомим вас с классическим рецептом плова, который точно порадует ваших близких.

Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • рис (лучше использовать сорта басмати или круглозерный) — 1,5 стакана;
  • говядина (или баранина) — 500 г;
  • морковь — 2-3 средних;
  • лук репчатый — 1 крупная головка;
  • масло растительное — 3-4 ст. л.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • зира, барбарис, лавровый лист (по желанию).

Приготовление:

  1. Промойте рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Оставьте его в воде на 30 минут.
  2. Нарежьте мясо крупными кубиками. Обжарьте его на растительном масле до образования румяной корочки.
  3. Добавьте нарезанный полукольцами лук и обжарьте до золотистого цвета.
  4. Натрите морковь на средней терке и также отправьте в казан. Обжаривайте все вместе 5-7 минут.
  5. Слейте воду с риса и выложите его в казан к мясу и овощам. Перемешайте все ингредиенты.
  6. Залейте рис таким количеством воды, чтобы она покрывала содержимое на 1 см. Посолите и поперчите по вкусу.
  7. Накройте казан плотно крышкой и тушите плов на медленном огне около 40 минут. Не открывайте крышку во время процесса.
  8. За 10 минут до готовности можно добавить специи — зиру, барбарис, лавровый лист. Они придадут блюду дополнительный аромат.
  9. Готовый плов аккуратно переложите на блюдо, украсьте свежей зеленью. Подавайте горячим.

Секрет вкусного плова — в правильном сочетании ингредиентов и терпеливом, медленном приготовлении. Следуя этому рецепту, вы гарантированно получите насыщенное, ароматное и очень аппетитное блюдо! Приятного аппетита!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок. == Литература == Похлёбкин В. В. Плов // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 291—292. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Ратушный А. С. Плов // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 274—276. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9. Плов // Культура питания. Энциклопедический справочник / Под ред. И. А. Чаховского. — 3-е издание. — Мн.: «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки», 1993. — С. 282. — 540 с. — ISBN 5-85700-122-6.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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