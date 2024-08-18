Пышный кабачковый хлебушек с мёдом: диетическую выпечку можно есть, не боясь лишних калорий

Диетический цельнозерновой хлеб из кабачка: вкусное и полезное лакомство

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Цельнозерновой хлеб с кабачками получается очень нежным, пышным, а главное - полезным. В рецепте нет ни капли сахара, что делает выпечку низкокалорийной, а значит, её можно есть даже тем, кто худеет. Диетолог Ирина Кононенко поделилась с изданием "Спорт-Экспресс" потрясающим рецептом кабачкового хлеба.

Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

Ингредиенты:

Цельнозерновая мука - 250 г.

Молодой кабачок - 315 г.

Изюм без косточек (по желанию) - 35 г.

Растительное масло - 0,5 стакана.

Яйца - 2 шт.

Молотый имбирь - 2 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Мёд - 150 г.

Ванилин - 1 ч. л.

Приготовление:

Духовку разогреть до 200°C. Изюм замочить в горячей воде на 10 минут. Слить воду. Кабачки натереть на мелкой тёрке вместе с кожурой. В миске смешать муку, имбирь, разрыхлитель, соду и соль. В другой миске смешать яйца, растительное масло, мёд и ваниль, перемешать до однородности. Добавить кабачки и изюм. Соединить содержимое обеих мисок, перемешать. Форму для выпечки смазать маслом, выложите тесто. Уменьшите температуру духовки до 190°C. Выпекать хлеб 45–50 минут. Проверьте готовность спичкой - если хлебушек не пропёкся, оставьте его в духовке ещё на 10–15 минут. Выньте хлеб из духовки и дайте ему остыть в течение минимум 10 минут. Аккуратно достаньте из формы, нарежьте и подавайте.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.