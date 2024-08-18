Пышный кабачковый хлебушек с мёдом: диетическую выпечку можно есть, не боясь лишних калорий

Цельнозерновой хлеб с кабачками получается очень нежным, пышным, а главное - полезным. В рецепте нет ни капли сахара, что делает выпечку низкокалорийной, а значит, её можно есть даже тем, кто худеет. Диетолог Ирина Кононенко поделилась с изданием "Спорт-Экспресс" потрясающим рецептом кабачкового хлеба.
Фото: Adobe Stock by timolina, PDM
Ингредиенты:
Цельнозерновая мука - 250 г.
Молодой кабачок - 315 г.
Изюм без косточек (по желанию) - 35 г.
Растительное масло - 0,5 стакана.
Яйца - 2 шт.
Молотый имбирь - 2 ч. л.
Соль - 0,5 ч. л.
Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
Сода - 0,5 ч. л.
Мёд - 150 г.
Ванилин - 1 ч. л.
Приготовление:
Духовку разогреть до 200°C.
Изюм замочить в горячей воде на 10 минут. Слить воду.
Кабачки натереть на мелкой тёрке вместе с кожурой.
В миске смешать муку, имбирь, разрыхлитель, соду и соль.
В другой миске смешать яйца, растительное масло, мёд и ваниль, перемешать до однородности. Добавить кабачки и изюм.
Соединить содержимое обеих мисок, перемешать.
Форму для выпечки смазать маслом, выложите тесто.
Уменьшите температуру духовки до 190°C. Выпекать хлеб 45–50 минут. Проверьте готовность спичкой - если хлебушек не пропёкся, оставьте его в духовке ещё на 10–15 минут.
Выньте хлеб из духовки и дайте ему остыть в течение минимум 10 минут. Аккуратно достаньте из формы, нарежьте и подавайте.
Приятного аппетита!
Уточнения
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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