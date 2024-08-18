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Пышный кабачковый хлебушек с мёдом: диетическую выпечку можно есть, не боясь лишних калорий

Диетический цельнозерновой хлеб из кабачка: вкусное и полезное лакомство
1:59
Еда

Цельнозерновой хлеб с кабачками получается очень нежным, пышным, а главное - полезным. В рецепте нет ни капли сахара, что делает выпечку низкокалорийной, а значит, её можно есть даже тем, кто худеет. Диетолог Ирина Кононенко поделилась с изданием "Спорт-Экспресс" потрясающим рецептом кабачкового хлеба.

Диетический цельнозерновой хлеб из кабачка: вкусное и полезное лакомство
Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Цельнозерновая мука - 250 г.
  • Молодой кабачок - 315 г.
  • Изюм без косточек (по желанию) - 35 г.
  • Растительное масло - 0,5 стакана.
  • Яйца - 2 шт.
  • Молотый имбирь - 2 ч. л. 
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
  • Сода - 0,5 ч. л.
  • Мёд - 150 г.
  • Ванилин - 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Духовку разогреть до 200°C.
  2. Изюм замочить в горячей воде на 10 минут. Слить воду.
  3. Кабачки натереть на мелкой тёрке вместе с кожурой.
  4. В миске смешать муку, имбирь, разрыхлитель, соду и соль.
  5. В другой миске смешать яйца, растительное масло, мёд и ваниль, перемешать до однородности. Добавить кабачки и изюм.
  6. Соединить содержимое обеих мисок, перемешать.
  7. Форму для выпечки смазать маслом, выложите тесто.
  8. Уменьшите температуру духовки до 190°C. Выпекать хлеб 45–50 минут. Проверьте готовность спичкой - если хлебушек не пропёкся, оставьте его в духовке ещё на 10–15 минут.
  9. Выньте хлеб из духовки и дайте ему остыть в течение минимум 10 минут. Аккуратно достаньте из формы, нарежьте и подавайте.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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