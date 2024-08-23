Вы добавили слишком много соли? Вот как спасти ваш суп

Как спасти пересоленный суп

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Случаи с избыточным добавлением соли в блюдо могут случиться у любого, поэтому важно знать, как исправить ситуацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Trzewik, CC BY 4.0

Существует несколько методов, которые помогут сделать избыток соли в пище практически незаметным. Кулинары применяют различные способы, чтобы спасти пересоленное блюдо. Вот некоторые из них.

Как исправить пересоленный суп:

Картошка : один из самых простых и популярных методов. Достаточно почистить картофель, разрезать его на две половины и добавить в суп. Картофель поглощает излишки соли. Важно пробовать суп в процессе — как только вкус станет приемлемым, можно выключать плиту.

: один из самых простых и популярных методов. Достаточно почистить картофель, разрезать его на две половины и добавить в суп. Картофель поглощает излишки соли. Важно пробовать суп в процессе — как только вкус станет приемлемым, можно выключать плиту. Сухарики : если вы обнаружили, что суп пересолен уже на этапе подачи, можно добавить в тарелку сухарики. Лучше всего использовать несоленые сухарики без дополнительных вкусов, чтобы они не усиливали соленость блюда.

: если вы обнаружили, что суп пересолен уже на этапе подачи, можно добавить в тарелку сухарики. Лучше всего использовать несоленые сухарики без дополнительных вкусов, чтобы они не усиливали соленость блюда. Сметана: этот способ также помогает уменьшить ощущение избыточной соли. При подаче можно добавить в суп сметану средней жирности, что смягчит вкус и сделает соль менее заметной.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром. == Литература == Андросова В. Д., Захарова Т. И. Супы. — М.: Экономика, 1986. — 127 с. — (Библиотечка повара). — 100 000 экз. Васюкова А. Т. Технология супов // Технология продукции общественного питания. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — С. 181—221. — 496 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-394-02516-7. Величко Е. М. и др. Супы русской кухни // Русская народная кухня / Е. М. Величко, Н. И. Ковалёв, В. В. Усов. — М.: Агропромиздат, 1992. — С. 108—134. — 303 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-10-0000-31-7.

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.