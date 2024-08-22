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Неожиданный секрет вкуснейшей кукурузной каши, который вы не знали

Как приготовить кукурузную кашу
1:16
Еда

Кукурузная каша — это простое и полезное блюдо, которое легко может разнообразить ваш повседневный рацион. Её приготовление не требует особых навыков и занимает минимум времени.

Как приготовить кукурузную кашу
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для приготовления каши

  • Две ложки кукурузной крупы (поленты);
  • стакан воды;
  • пару ложек меда;
  • дополнительные компоненты на ваш вкус: корицу, мускатный орех, семена кунжута, изюм и щепотку соли.

Процесс приготовления довольно прост. Сначала в емкость для варки вливают стакан воды и добавляют щепотку соли. После того как вода закипит, добавляют поленту, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Для этого удобно использовать кондитерский венчик. Варить кашу следует до достижения желаемой консистенции, затем выключают огонь и вводят мед. На последнем этапе добавляют выбранные ингредиенты. Изюм и цукаты перед добавлением лучше вымочить, а орехи предварительно измельчить.

Кукурузная каша легко сочетается с различными добавками, такими как цукаты, изюм, пряности и семена, что позволяет сделать её вкуснее и питательнее.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки. == Литература == Беловинский Л. В. Каша // Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского народа. XVIII — начало XIX в. / под ред. Н. Ерёминой. — М.: Эксмо, 2007. — С. 275. — 784 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-699-24458-4. Ковалёв Н. И., Осипов Н. И. Блюда из круп // Овощные и крупяные блюда. — М.: Госторгиздат, 1957. — С. 91. — 152 с. — (Библиотека повара). — 150 000 экз.

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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