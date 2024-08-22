Рубленые куриные котлетки: очень вкусны и в горячем виде, и в холодном — на сэндвичах

Рубленые куриные котлеты: всегда беспроигрышный вариант лёгкого ужина

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Рубленые куриные котлеты — это нежное и вкусное блюдо, которое придётся по вкусу как взрослым, так и детям. Особенность этих котлет заключается в способе приготовления фарша: куриное филе не перемалывается через мясорубку, а рубится вручную тяжёлым ножом на мелкие кусочки. Благодаря этому сохраняется сочность и нежность мяса.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

800 г куриного филе,

1 луковица,

2 яйца,

100 г манки,

50 г сметаны,

масло для жарки,

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала нужно вымыть и обсушить куриное филе, затем нарезать его маленькими кубиками и порубить дополнительно. Измельчённое филе сложить в большую миску, добавить мелко нарезанный лук, яйца, сметану и муку. Посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать фарш. Накрыть миску крышкой и убрать в холодильник на 30 минут, чтобы сметана пропитала кусочки курицы и сделала котлеты более нежными. Затем разогреть растительное масло на сковороде и выложить столовой ложкой небольшие порции фарша. Обжарить котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Рубленые куриные котлеты можно подавать как горячими, так и холодными, например, использовать их для приготовления сэндвичей.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса. == Литература == Похлёбкин В. В. Котлеты // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 164. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Ратушный А. С. Котлеты // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 187. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9.

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.