Рубленые куриные котлетки: очень вкусны и в горячем виде, и в холодном — на сэндвичах

Рубленые куриные котлеты — это нежное и вкусное блюдо, которое придётся по вкусу как взрослым, так и детям. Особенность этих котлет заключается в способе приготовления фарша: куриное филе не перемалывается через мясорубку, а рубится вручную тяжёлым ножом на мелкие кусочки. Благодаря этому сохраняется сочность и нежность мяса.
Ингредиенты:
Приготовление
Рубленые куриные котлеты можно подавать как горячими, так и холодными, например, использовать их для приготовления сэндвичей.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса. == Литература == Похлёбкин В. В. Котлеты // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 164. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Ратушный А. С. Котлеты // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 187. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9.
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