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Рубленые куриные котлетки: очень вкусны и в горячем виде, и в холодном — на сэндвичах

Рубленые куриные котлеты: всегда беспроигрышный вариант лёгкого ужина
1:26
Еда

Рубленые куриные котлеты — это нежное и вкусное блюдо, которое придётся по вкусу как взрослым, так и детям. Особенность этих котлет заключается в способе приготовления фарша: куриное филе не перемалывается через мясорубку, а рубится вручную тяжёлым ножом на мелкие кусочки. Благодаря этому сохраняется сочность и нежность мяса.

Рубленые куриные котлеты: всегда беспроигрышный вариант лёгкого ужина
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 800 г куриного филе,
  • 1 луковица,
  • 2 яйца,
  • 100 г манки,
  • 50 г сметаны,
  • масло для жарки,
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Сначала нужно вымыть и обсушить куриное филе, затем нарезать его маленькими кубиками и порубить дополнительно.
  2. Измельчённое филе сложить в большую миску, добавить мелко нарезанный лук, яйца, сметану и муку. Посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать фарш.
  3. Накрыть миску крышкой и убрать в холодильник на 30 минут, чтобы сметана пропитала кусочки курицы и сделала котлеты более нежными.
  4. Затем разогреть растительное масло на сковороде и выложить столовой ложкой небольшие порции фарша. Обжарить котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Рубленые куриные котлеты можно подавать как горячими, так и холодными, например, использовать их для приготовления сэндвичей.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса. == Литература == Похлёбкин В. В. Котлеты // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 164. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Ратушный А. С. Котлеты // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 187. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9.

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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