Секретные ингредиенты: как превратить обычную лапшу в кулинарный шедевр

Многие критикуют лапшу быстрого приготовления за ее вредность, но все равно периодически включают её в свой рацион. Это неудивительно, ведь она позволяет быстро утолить голод за считанные минуты.
Однако вкусовые качества такой лапши часто оставляют желать лучшего. Чтобы сделать блюдо более вкусным, стоит воспользоваться некоторыми кулинарными хитростями.
Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы. Близкие по форме итальянские типы пасты — лингвини и фетучини. == Литература == Лапша // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1958. — Т. IV. — Стб. 999—1000. — 569 с.
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