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Секретные ингредиенты: как превратить обычную лапшу в кулинарный шедевр

Как сделать лапшу быстрого приготовления вкуснее
1:04
Еда

Многие критикуют лапшу быстрого приготовления за ее вредность, но все равно периодически включают её в свой рацион. Это неудивительно, ведь она позволяет быстро утолить голод за считанные минуты.

Как сделать лапшу быстрого приготовления вкуснее
Фото: flickr.com by lumachrome, CC BY-SA 2.0

Однако вкусовые качества такой лапши часто оставляют желать лучшего. Чтобы сделать блюдо более вкусным, стоит воспользоваться некоторыми кулинарными хитростями.

  • Грибы: если у вас есть сушеные грибы, то даже одна штука может существенно улучшить вкус. Просто измельчите гриб в ступке и добавьте в бульон.
  • Сыр: сыр отлично сочетается с любыми видами макаронных изделий, и лапша быстрого приготовления не является исключением. Лучше всего подойдёт твёрдый сыр.
  • Азиатские соусы: соусы азиатской кухни, такие как соевый, могут придать лапше оригинальный вкус и сделать блюдо более насыщенным.
  • Зелень: эта добавка универсальна и способна улучшить вкус практически любого блюда, включая лапшу быстрого приготовления.

Уточнения

Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы. Близкие по форме итальянские типы пасты — лингвини и фетучини. == Литература == Лапша // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1958. — Т. IV. — Стб. 999—1000. — 569 с.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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