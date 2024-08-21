Секретные ингредиенты: как превратить обычную лапшу в кулинарный шедевр

Как сделать лапшу быстрого приготовления вкуснее

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие критикуют лапшу быстрого приготовления за ее вредность, но все равно периодически включают её в свой рацион. Это неудивительно, ведь она позволяет быстро утолить голод за считанные минуты.

Фото: flickr.com by lumachrome, CC BY-SA 2.0

Однако вкусовые качества такой лапши часто оставляют желать лучшего. Чтобы сделать блюдо более вкусным, стоит воспользоваться некоторыми кулинарными хитростями.

Грибы : если у вас есть сушеные грибы, то даже одна штука может существенно улучшить вкус. Просто измельчите гриб в ступке и добавьте в бульон.

: если у вас есть сушеные грибы, то даже одна штука может существенно улучшить вкус. Просто измельчите гриб в ступке и добавьте в бульон. Сыр : сыр отлично сочетается с любыми видами макаронных изделий, и лапша быстрого приготовления не является исключением. Лучше всего подойдёт твёрдый сыр.

: сыр отлично сочетается с любыми видами макаронных изделий, и лапша быстрого приготовления не является исключением. Лучше всего подойдёт твёрдый сыр. Азиатские соусы : соусы азиатской кухни, такие как соевый, могут придать лапше оригинальный вкус и сделать блюдо более насыщенным.

: соусы азиатской кухни, такие как соевый, могут придать лапше оригинальный вкус и сделать блюдо более насыщенным. Зелень: эта добавка универсальна и способна улучшить вкус практически любого блюда, включая лапшу быстрого приготовления.

Уточнения

Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы. Близкие по форме итальянские типы пасты — лингвини и фетучини. == Литература == Лапша // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1958. — Т. IV. — Стб. 999—1000. — 569 с.