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Рагу из овощей с куриными ножками: сплошная польза, а как это вкусно и сытно!

Овощное рагу с куриными ножками: сытный полноценный обед или ужин
3:10
Еда

Овощное рагу с куриными ножками— вкусное и лёгкое летнее блюдо. Это сочетание нежного куриного мяса и сочных овощей придётся по вкусу всей семье. Приготовление такого рагу не требует особых навыков и занимает совсем немного времени.

Овощное рагу с куриными ножками: сытный полноценный обед или ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Father.Jack, CC BY 2.0

Чтобы приготовить диетическое овощное рагу с курицей, достаточно сложить все ингредиенты в казан или толстостенную кастрюлю и потушить. Будет вкуснее, если предварительно обжаривать овощи и мясо, а затем соединять их в общей кастрюле и тушить вместе.

Для приготовления овощного рагу с курицей нам понадобятся следующие продукты:

  • 500 г курицы (целой или отдельных её частей);
  • 70 г помидоров черри;
  • 100 г картофеля;
  • 70 г моркови;
  • 100 г кабачка;
  • 70 г болгарского перца;
  • 100 г репчатого лука;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • половинка перца чили;
  • 10 г приправы для курицы;
  • 1 бульонный кубик;
  • соль по вкусу.

Процесс приготовления овощного рагу с курицей состоит из следующих этапов:

  1. Нарежьте овощи для рагу. Чем дольше готовится овощ, тем мельче его нужно нарезать. Например, болгарский перец нарежьте кольцами, а лук — полукольцами. Кабачки и картофель нарежьте мелким кубиком, а морковь — кружочками.
  2. Обжарьте овощи. Налейте в сковороду 2 столовые ложки растительного масла и поставьте сковороду на огонь. В разогретом масле обжарьте лук, болгарский перец и кабачки в течение 6-7 минут, помешивая. Дайте соку овощей выпариться.
  3. Добавьте в сковороду морковь и картофель, специи и соль. Жарьте овощи ещё 10 минут, помешивая, чтобы морковь и картофель слегка подрумянились.
  4. В другой сковороде на сильном огне обжарьте куски курицы со всех сторон, предварительно посолив их и добавив приправу для курицы. На это уйдёт 10 минут.
  5. Выложите кусочки курицы в сотейник или казан, затем добавьте обжаренные овощи.
  6. Разрежьте помидоры черри пополам и также добавьте в казан.
  7. Мелко порубите чеснок и добавьте его в рагу. Перец чили нарежьте кольцами и тоже добавьте в кастрюлю.
  8. Если у вас есть готовый мясной бульон, добавьте 200 мл. Если нет, используйте бульонный кубик и воду. Бульонный кубик содержит соль, поэтому дополнительно солить рагу не нужно.
  9. Накройте казан или кастрюлю крышкой и дайте рагу закипеть. Затем уменьшите огонь до среднего и готовьте рагу ещё 20-25 минут. Следите за готовностью овощей и мяса: если они готовы, снимите рагу с огня раньше, если овощи ещё не мягкие, потушите блюдо немного дольше.
  10. Разложите готовое овощное рагу с курицей по тарелкам и подавайте горячим, украсив зеленью петрушки.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — возбуждать аппетит) — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе. Появившись как заимствованное слово для обозначения иностранного блюда, рагу закрепилось в русском языке как название подобного рода блюд. Впервые упоминается уже у Радищева. == Литература == Похлёбкин В. В. Рагу // О кулинарии от А до Я: Словарь-справочник. — Мн.: Полымя, 1988. — С. 151—152. — 224 с. — 200 000 экз. — ISBN 5-345-00218-5. Ратушный А. С. Рагу // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 295—296. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9.

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Этот вид птичьего мяса является самым распространённым в мире.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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