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Этот рецепт куриного паштета перевернёт ваше представление о закусках

Как приготовить бутербродный паштет из курицы
1:10
Еда

Не каждая хозяйка может похвастаться мастерством приготовления паштета высокого качества, хотя эта закуска могла бы стать отличным дополнением к повседневному меню. По словам повара Юлии Архиповой традиционно паштет готовят из субпродуктов. Однако можно создать более полезный и оригинальный вариант на основе курицы.

Как приготовить бутербродный паштет из курицы
Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, CC BY-SA 4.0

Для приготовления куриного паштета вам понадобятся:

  • 300 г отварного куриного филе;
  • одна отварная куриная голень;
  • две дольки чеснока;
  • одна морковь среднего размера;
  • одна луковица;
  • стакан жирных сливок (более 30%);
  • соль и специи по вкусу.

Процесс приготовления:

  • Заранее отварите куриное филе и голень. Снимите мясо с ножки.
  • Отварите морковь до готовности.
  • Нарежьте мясо и морковь кусочками.
  • Измельчите и обжарьте лук.
  • Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и специи, а затем измельчите в блендере до однородной массы.
  • Введите сливки, перемешайте и снова взбейте массу.
  • Дайте паштету настояться в холодильнике несколько часов перед подачей.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete — «паштет, пирожок», «оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине») — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов. == Литература == Похлёбкин В. В. Паштеты // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 280—281. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Безуглова А. В., Касьянов Г. И., Палагина И. А. Технология производства паштетов и фаршей: Учебно-практическое пособие. — 2-е. — М.: ИКЦ «МарТ», 2004. — 304 с. — («Технологии пищевых производств»). — 3000 экз. — ISBN 5-241-00421-1.

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Этот вид птичьего мяса является самым распространённым в мире.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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