Этот рецепт куриного паштета перевернёт ваше представление о закусках

Не каждая хозяйка может похвастаться мастерством приготовления паштета высокого качества, хотя эта закуска могла бы стать отличным дополнением к повседневному меню. По словам повара Юлии Архиповой традиционно паштет готовят из субпродуктов. Однако можно создать более полезный и оригинальный вариант на основе курицы.
Для приготовления куриного паштета вам понадобятся:
Процесс приготовления:
Паште́т (нем. Pastete — «паштет, пирожок», «оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине») — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов. == Литература == Похлёбкин В. В. Паштеты // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 280—281. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Безуглова А. В., Касьянов Г. И., Палагина И. А. Технология производства паштетов и фаршей: Учебно-практическое пособие. — 2-е. — М.: ИКЦ «МарТ», 2004. — 304 с. — («Технологии пищевых производств»). — 3000 экз. — ISBN 5-241-00421-1.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Этот вид птичьего мяса является самым распространённым в мире.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об уничтожении Россией поставленного Британией Украине танка Challenger 2 под Курском.