Приготовьте блины с водкой — результат превзойдёт все ожидания

Как приготовить блины на водке

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторым может показаться неожиданным, что блины можно приготовить на водке — это действительно необычный вариант. Однако опытные повара знают, что этот секретный ингредиент делает блины удивительно вкусными. Водка помогает создать нежные, ажурные блины с характерными дырочками.

Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, CC BY-SA 3.0

Как приготовить блины на водке

Ингредиенты:

1,5 стакана муки;

2 стакана молока средней жирности;

1 столовая ложка растительного масла;

1 столовая ложка сливочного масла;

0,5 чайной ложки соды;

1 чайная ложка водки;

щепотка соли;

сахар по вкусу;

1 куриное яйцо.

Способ приготовления

Не беспокойтесь о том, что водка может повлиять на вкус блинов — её добавляется настолько мало, что спирт не будет ощущаться. Более того, она испарится в процессе приготовления, оставив только свою магическую функцию.

Начните с того, чтобы смешать яйцо с сахаром до однородного состояния. Молоко слегка подогрейте и аккуратно введите в основную массу. Размягчённое сливочное масло добавляется позже. В муку сначала добавьте соду и соль, затем постепенно вмешивайте в основной состав. В самом конце добавьте водку и оба вида масла, тщательно перемешайте и начинайте жарить блины.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. == Литература == Похлёбкин В. В. Блины // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 36. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Сокольский И. «У них на масленице жирной водились русские блины» // Наука и жизнь : журнал. — 2014. — Вып. 2. — С. 108—113. — ISSN 0028-1263.

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.