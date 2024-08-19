Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актёр Павел Прилучный готов помочь дочери начать актёрскую карьеру
Заморозки в Бразилии привели к росту биржевых цен на кофе
Пол – о бое с Тайсоном: "Я тут для того, чтобы заработать $40 млн"
Как справиться с прыщами после отпуска и моря?
Финальное тестирование UFL стартует 26 августа
Автомеханик объяснил, из-за каких неисправностей в автомобиле летом запотевают стекла
Врач Саламатина: никотин препятствует действию препаратов для лечения болезней сердца
Актёр Никита Кологривый объяснил суть своих резких заявлений в адрес коллег
Страховщики прогнозируют снижение спроса на страхование жилья

Приготовьте блины с водкой — результат превзойдёт все ожидания

Как приготовить блины на водке
1:25
Еда

Некоторым может показаться неожиданным, что блины можно приготовить на водке — это действительно необычный вариант. Однако опытные повара знают, что этот секретный ингредиент делает блины удивительно вкусными. Водка помогает создать нежные, ажурные блины с характерными дырочками.

Как приготовить блины на водке
Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, CC BY-SA 3.0

Как приготовить блины на водке

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана муки;
  • 2 стакана молока средней жирности;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 0,5 чайной ложки соды;
  • 1 чайная ложка водки;
  • щепотка соли;
  • сахар по вкусу;
  • 1 куриное яйцо.

Способ приготовления

Не беспокойтесь о том, что водка может повлиять на вкус блинов — её добавляется настолько мало, что спирт не будет ощущаться. Более того, она испарится в процессе приготовления, оставив только свою магическую функцию.

Начните с того, чтобы смешать яйцо с сахаром до однородного состояния. Молоко слегка подогрейте и аккуратно введите в основную массу. Размягчённое сливочное масло добавляется позже. В муку сначала добавьте соду и соль, затем постепенно вмешивайте в основной состав. В самом конце добавьте водку и оба вида масла, тщательно перемешайте и начинайте жарить блины.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. == Литература == Похлёбкин В. В. Блины // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 36. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Сокольский И. «У них на масленице жирной водились русские блины» // Наука и жизнь : журнал. — 2014. — Вып. 2. — С. 108—113. — ISSN 0028-1263.

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Последние материалы
Пол – о бое с Тайсоном: "Я тут для того, чтобы заработать $40 млн"
Как приготовить блины на водке
Как справиться с прыщами после отпуска и моря?
Финальное тестирование UFL стартует 26 августа
Россия и Индия ведут работу над значительными изменениями в торговле
Автомеханик объяснил, из-за каких неисправностей в автомобиле летом запотевают стекла
Врач Саламатина: никотин препятствует действию препаратов для лечения болезней сердца
Актёр Никита Кологривый объяснил суть своих резких заявлений в адрес коллег
Страховщики прогнозируют снижение спроса на страхование жилья
Москва и Баку будут совместно строить нефтяные танкеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.